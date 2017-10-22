مصادر: استقالة قرطام وفؤاد لن يتم التصويت عليها

ياسمين فوازكشفت مصادر برلمانية مطلعة عن أن حسم مصير استقالة كل من النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والدكتور محمد فؤاد عن حزب الوفد، سيترك للنائبين، موضحا أن الجلسة العامة ستشهد عرض الأمر على النواب الذين لن يصوتوا على قبولها أو رفضها بل سيتوقف الأمر على مدى تمسك النائبين با

ياسمين فواز

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن أن حسم مصير استقالة كل من النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والدكتور محمد فؤاد عن حزب الوفد، سيترك للنائبين، موضحا أن الجلسة العامة ستشهد عرض الأمر على النواب الذين لن يصوتوا على قبولها أو رفضها بل سيتوقف الأمر على مدى تمسك النائبين باستقالتهما من المجلس.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”المال” أن المجلس لم يفرض عليهما التقدم باستقالتهما، لذا لن يفرض عليهما التراجع عنها أيضا، مؤكدين أن الأمر يعود إلى النواب في النهاية.

من جانبه، أكد أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، أنه متمسك بالاستقالة من عضوية المجلس، لنفس الأسباب التي عرضها في دور الانعقاد الماضي، والمتمثلة في إهمال الحكومة لتوصيات المجلس في شأن حل مشكلات المواطنين.

وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أنه لم يتم إخطاره بأن الجلسة العامة ستنظر أمر استقالته اليوم، مؤكدا أنه علم بالخبر من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وقال: أنا لا أعتبر نفسي نائبا منذ أن قدمت استقالتي المسببة في دور الانعقاد الماضي، لافتا إلى أنه سيحضر الجلسة التي تنظر أمر استقالته.

وينظر البرلمان في جلسته العامة اليوم- وفقا لجدول أعمال الجلسات- أمر استقالة النائبين أكمل قرطام، ومحمد فؤاد، عضوي المجلس عن حزب الوفد.