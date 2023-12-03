مصادر: استشهاد فلسطيني في هجمات لمستوطنين بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني خلال هجومين نفذهما مستوطنون إسرائيليون على قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة في وقت متأخر من مساء أمس، والذي شمل أيضا إحراق سيارة، وفق ما نشرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر في السلطة الفلسطينية.

وقالت إدارة الإسعاف الفلسطينية إن رجلا يبلغ 38 عاما في بلدة قراوة بني حسن في شمال الضفة الغربية تعرض لإطلاق نار في الصدر بينما اشتبك السكان مع مستوطنين وجنود إسرائيليين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجنود وصلوا إلى موقع الحادث واستخدموا وسائل تفريق الشغب والرصاص الحي لفض الاشتباك بين السكان والمستوطنين. وذكر أن الفلسطينيين ردوا بإطلاق الشماريخ، مضيفا أن إسرائيليا وأربعة فلسطينيين أصيبوا في المواجهة، وذكر الجيش أن الحادث محل تحقيق وأُحيل إلى الشرطة.

وفي حادث آخر، قال وجيه قط رئيس مجلس قرية ماداما بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إن مجموعة تضم 15 مستوطنا أحرقوا سيارة وحطموا نوافذ منزل بالحجارة.

ولم يصدر تعليق على الحادث على الفور من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

والهجمات هي الأحدث ضمن سلسلة هجمات مماثلة شملت مستوطنين مما أثار إدانة زعماء عالميين بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي من المقرر أن تفرض إدارته حظرا على منح تأشيرات للمستوطنين المتطرفين.

وتشهد الضفة الغربية ارتفاعا في حوادث العنف خلال الأشهر الأخيرة إذ تستمر رقعة المستوطنات الإسرائيلية في الاتساع فيما توقفت جهود السلام بقيادة الولايات المتحدة منذ نحو عقد.