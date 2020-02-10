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مصادر: اجتماعات البنك المركزي تسفر عن تسوية مديونيات لمصانع وشركات بقيمة 48.5 مليار جنيه ﻿

وإسقاط فوائد بقيمة 15.9 مليار جنيه
سيد بدر 8:59 م, الأثنين, 10 فبراير 20 8:59 م, الأثنين, 10 فبراير 20

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كشفت مصادر رفيعة المستوى عن نجاح الاجتماعات التي عقدت من قبل البنك المركزي مع البنوك والشركات المتعثرة في القطاعات الخدمية والصناعية عن تسوية مديونيات بقيمة 48.5 مليار جنيه .

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ”المال” إلى أن البنوك تنازلت مقابل هذه التسويات عن فوائد تراكمية بقيمة 15.9 مليار جنيه .

وأوضحت أن الاجتماعات تمت مع 176 شركة وتم الاتفاق على إيقاف وإلغاء القضايا بين البنوك ونحو 91 شركة خلال الاجتماعات.

وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على ضخ تمويلات جديدة لتشغيل ورفع الطاقة التشغيلية لعدد 78 مصنعا.

جدير بالذكر أن الاجتماعات التي تمت خلال الأسابيع الماضية بمقر البنك المركزي جاءت بعد أيام من إطلاق مبادرة جديدة لمساندة وحل مشكلات الشركات والمصانع المتعثرة بجانب مبادرات لتمويل الصناعة والإسكان المتوسط بقيمة 100 و50 مليار جنيه .

يشار إلى أن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى أعلن اليوم في البرلمان عن اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارا، أمس الأحد، بمد المهلة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة ضمن مبادرته المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة والمتوقفة وجدولة سدادها دون فوائد، والمُحددة سلفا بسنة، وذلك لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال السنة المُحددة.

وأوضح نجم، أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التى تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذى حصل عليه المصنع من البنوك.

ولفت إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلى الذى حصل عليه، بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد  قيمة هذه المديونيات نقدا أو عينى.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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