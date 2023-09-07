مصادر: اتفاقية استحواذ «جلوبال - الشرقية للدخان» تتضمن كيفية توزيع أرباح العام المنقضى على أطرافها

كشفت مصادر مطلعة أن اتفاقية استحواذ «جلوبال للاستثمار القابضة» الإماراتية على حصة من الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، تضمنت تحديد كيفية توزيع أرباح العام المالى 2023/2022 على أطراف الصفقة.

يُذكر أن مجلس الوزراء أعلن –الأحد الماضي- عن توقيع عقود بيع %30 من «الشرقية للدخان» لصالح «جلوبال بقيمة 625 مليون دولار -بما يعادل 19.336 مليار جنيه- مع قيام المشترى بتوفير مبلغ 150 مليون دولار، لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

وأكدت المصادر -فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن توزيع أرباح «الشرقية للدخان» سيتم على «جلوبال للاستثمار» و«القابضة الكيماوية» بنسب لم يُفصح عنها.

يذكر أن «الشرقية» أعلنت أمس الأول عن مقترح بتوزيع كوبون نقدى للسهم بقيمة 3.75 جنيه، وفى انتظار موافقة الجمعية العمومية للشركة.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية – إيسترن كومباني، خلال العام المالى الماضي، ارتفاع أرباحها بنسبة %90 ليكون الأعلى فى تاريخها بنحو 7.6 مليار جنيه، مقارنة مع 4.03 مليار العام المالى 2022/2021، بينما سجلت إيرادات بحوالى 17.95 مليار.

وستبلغ قيمة التوزيعات النقدية التى تعادل عدد الأسهم المبيعة من «الشرقية للدخان» نحو 2.5 مليار جنيه من صافى الربح.

يُذكر أن «المال» كشفت عن تفاصيل عدة فى الصفقة منها مع احتفاظ الشرقية للدخان بحصتها فى «المتحدة للتبغ» البالغة %24 وعدم تفعيل حق الأولوية، مع دراسة استغلال حصيلة البيع البالغة 625 مليون دولار فى عدة طرق، منها تطوير الشركات التابعة وسداد جزء منها لخزينة الدولة، إضافة الى إمكانية فض منازعات قديمة مع جهات رسمية فى الدولة.

ويتوزع هيكل ملكية «الشرقية للدخان» عقب الصفقة بين «جلوبال للاستثمار القابضة» بنحو %30 و«القابضة للصناعات الكيماوية» بـنسبة %20.9 وصندوق استثمار «ألان جراى» %7.2 و«اتحاد العاملين المساهمين» %5.2 والباقى أسهم تداول حر، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 2.250 مليار جنيه.