مصادر: إنهاء فحص عروض «المتحدة» و«اليابانية» لشراء حصة أقلية في «الشرقية للدخان» خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية –المالكة لـ%50.9 من الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»- ستنتهى من فحص العرضين المقدمين لشراء حصة أقلية من الأخيرة بنهاية أغسطس الحالي.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن «القابضة الكيماوية» تلقت عرضين فقط من قبل شركتى «اليابانية الدولية» و«المتحدة للتبغ» لشراء حصة أقلية فى «الشرقية للدخان – إيسترن كومبانى»، مشيرة إلى أنهما متقاربان من حيث التسعير.

وتابعت المصادر أن الفيصل فى اختيار العرض الفائز سيكون مرتبطًا بالامتيازات التى ستحصل عليها الدولة من الصفقة بخلاف ثمن الأسهم.

يُذكر أن «الشرقية – إيسترن كومباني» أفصحت أمس –الثلاثاء- عن تلقى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدة عروض لشراء حصة لا تتجاوز %15 من أسهم الأولى، موضحة أن ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداول بسوق المال.

وأوضحت المصادر أن شعبة الدخان باتحاد الصناعات ستخاطب مجلس الوزراء والجهات الرقابية للوقوف على مسافة واحدة بين العروض المقدمة، لاختيار أفضلها للدولة، فى ظل امتلاك «الشرقية للدخان» لـنحو %24 من أسهم «المتحدة للتبغ».

وينص اتفاق الطرفين الشرقية – المتحدة على أنه حال قيام أى شركة تبغ مصرية أو أجنبية بشراء %10 من أسهم «إيسترن كومبانى»، فإنه يحق لباقى ملاك المتحدة للتبغ -وهم مستثمرون إماراتيون- شراء حصة الأولى فى شركتهم بالقيمة الاسمية، إضافة إلى مبلغ يقدر بـ108 ملايين دولار.

وحققت «الشرقية – إيسترن كومبانى» أرباحًا بلغت 5.29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2023، مقابل 4.25 مليار بالفترة المقارنة من العام المالى الماضى، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 14.6 مليار جنيه، مقابل 12.78 مليار بنسبة نمو %14.

وتتوزع ملكية «الشرقية للدخان» بين «القابضة للصناعات الكيماوية» التابعة للحكومة، وتملك نحو %51 وصندوق استثمار «ألان غراى» نسبة %7.2 من الأسهم، و«اتحاد العاملين المساهمين» %5.2 والباقى أسهم تداول حر، ويبلغ رأسمال الشركة نحو 2.250 مليار جنيه، وأغلق السهم أمس عند مستوى 19.85 جنيه مرتفعاً بنحو %8.4.