مصادر: إنتاج لقاحات كورونا ومشتقات البلازمات ملفات تترقب حسم «عبدالغفار»

قال مصدر مُطلع فى وزارة الصحة إن الدكتور خالد عبد الغفار يولى اهتمامًا كبيرًا بملف إنتاج لقاحات كورونا ؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتصدير الفائض لدول أفريقيا مما يسمح بعائد اقتصادى يساهم فى تنمية موارد الوزارة.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه – فى تصريحات لـ «المال» – أن استكمال المشروع القومى لمشتقات البلازما أولوية للوزارة حاليا، خاصة أنه مستهدف إنشاء 20 مركزًا للمساهمة فى علاج الأمراض المزمنة.

وقال الدكتورعادل العدوى وزير الصحة الأسبق إنَّ أبرز الملفات التى تنتظر «عبد الغفار»، تتمثل فى تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل.

وأضاف لـ «المال»: أن “عبد الغفار” يدير الوزارة فعليًا منذ عشرة أشهر تقريبًا، لافتًا إلى نجاح الوزارة فى التصدى لفيروس كورونا وتوفير اللقاحات لمنع انتشار الفيروس التاجى.

وألمح إلى أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمشاركة القطاع الخاص، خاصة أن تكلفة المشروع ضخمة وتحتاج إلى تكاتف جميع المؤسسات الرسمية مع القطاع الخاص.

وقال على عادل محلل قطاع الرعاية الصحية فى شركة بلتون المالية إنَّ تولى “عبد الغفار” ملف الصحة رسميًا يساهم فى استقرار القطاع، ويشجع على مزيد من الاستثمارات خاصة فى ظل حاجة السوق المصرية لضخ استثمارات فى القطاع.