مصادر: إجلاء 100 شخص من قطاع غزة إلى تركيا للعلاج

جرى إجلاء أكثر من 100 شخص منه قطاع غزة، من المقرر أن يصلوا إلى تركيا اليوم الإثنين، من بينهم عشرات سيتلقون الرعاية الطبية هناك، وفق ما قاله وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ومتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.

وذكر قوجه أن 61 مريضا يصحبهم 49 من أقاربهم وصلوا إلى مصر من قطاع غزة مساء يوم الأحد، وكان من المقرر أن يسافروا جوا إلى أنقرة يوم الإثنين بعد أن أمضوا الليلة في مستشفى العريش.

وقال الأسبوع الماضي إن أنقرة تريد إدخال أكبر عدد ممكن من نحو ألف مريض سرطان من قطاع غزة إلى تركيا، ووصل أول 27 مريضا إلى أنقرة الخميس.

وذكر أونجو كتشالي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مجموعة من 87 من الأتراك والقبارصة الأتراك وأقاربهم وصلوا، بشكل منفصل، إلى مصر من قطاع غزة أمس الأحد ومن المقرر أن يسافروا جوا إلى إسطنبول مساء يوم الإثنين.

وأظهرت لقطات نشرتها وزارة الخارجية التركية أن 44 تركيا توجهوا من قطاع غزة إلى مصر مطلع هذا الأسبوع وصلوا إلى إسطنبول يوم الأحد.

وقال كتشالي أيضا إن تركيا ستحاول إخراج نحو 100 آخرين من قطاع غزة يوم الإثنين إذا سمحت بذلك الظروف على الأرض.

وقال وزير الخارجية هاكان فيدان إن تركيا لا تزال تعمل جاهدة لإخراج مواطنيها من غزة.