مصادر: أرامكو السعودية تشحن إمدادات النفط بالكامل لشمال آسيا

أبلغت أرامكو، عملاقة النفط السعودية خمسة على الأقل من المشترين في شمال آسيا بأنها ستقوم بتزويدهم بالكميات المتعاقد عليها من النفط الخام كاملة في نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة.

ويأتي تخصيص الإمدادات بالكامل رغم قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا وهو التحالف المعروف باسم أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وكان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قال إن الخفض الحقيقي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا.

ويتوقع المحللون أن تتحمل السعودية والإمارات والكويت الكثير من تخفيضات الإنتاج لأن أعضاء أوبك+ الآخرين ينتجون كميات أقل من حصتهم المقررة.