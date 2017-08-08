مصادرة 2 طن مخدرات في سيدني ودبي وأمستردام

خالد بدر الدين ألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، في أستراليا ودبي وهولندا القبض على 17 شخصا خلال عمليات متزامنة منهم 9 رجال وامرأة في سيدني، كما اعتقلت شرطة دبي 5 رجال، واعتقلت السلطات في أمستردام هولندا رجلين. وذكرت وكالة اسوشيتيد برس إن الدول الثلاث صادرت حوالى 2000 كيلوجرام من المخدرات في مداهمات قا

خالد بدر الدين

ألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، في أستراليا ودبي وهولندا القبض على 17 شخصا خلال عمليات متزامنة منهم 9 رجال وامرأة في سيدني، كما اعتقلت شرطة دبي 5 رجال، واعتقلت السلطات في أمستردام هولندا رجلين.

وذكرت وكالة اسوشيتيد برس إن الدول الثلاث صادرت حوالى 2000 كيلوجرام من المخدرات في مداهمات قامت بها الشرطة الاتحادية الأسترالية التى نجحت في تفكيك عصابتين إجراميتين من الشرق الأوسط على اتصال بعصابة تتخذ من أستراليا مقرا لها وتمدها بالمخدرات.

وأشارت الشرطة الأسترالية إلى أن سلطات هولندا صادرت 1.8 طن من أقراص مخدرات تعرف باسم النشوة و136 كيلوجراما من الكوكايين و15 كيلوجراما من مركب اسمه الميثامفيتامين الذى يستخدم كمخدرات.

وقدرت الشرطة الاتحادية الأسترالية قيمة المخدرات التي تمت مصادرتها بما يصل إلى 810 ملايين دولار أسترالي (642 مليون دولار)، كما صادرت حوالى 7 ملايين دولار أسترالي نقدا وفي شكل ممتلكات بمدينة سيدني في إطار العملية.

وقال نيل جوجان، مساعد مفوض الشرطة الاتحادية، في بيان: “إن من نزعم أنهم جزء من هذه العصابة شخصيات من داخل الجريمة المنظمة في الشرق الأوسط ومعروفون جيدا لدى الأجهزة الأمنية وعلى مدى عقود تباهت هذه المجموعة بنشاطاتها وثرواتها وقالت إنها فوق القانون غير أنه بات من الواضح الآن أنهم ليسوا كذلك”.

وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية الأسترالية أنها داهمت 32 منزلا في سيدني، وأصدرت 52 مذكرة توقيف اليوم ثلاثاء في إطار أحد أكبر الهجمات على الجريمة المنظمة على الإطلاق في أستراليا.

وبدأ التحقيق في منتصف عام 2016 مستهدفا جماعات الجريمة المنظمة التي تحاول استيراد كميات ضخمة من المخدرات والتبغ وفقا للسلطات.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الاتحادية الأسترالية أن حاوية كانت تحمل مخدرات صودرت في هولندا في يوليو الماضى فيما أفادت مزاعم بأنها كانت في طريقها إلى أستراليا.