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مصادرة 185 ألف كتاب تعليمي بمخزن غير مرخص بالقاهرة (صور)

وذلك ضمن جهود مباحث المصنفات في كشف جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
أماني عوض 2:44 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20 2:44 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

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ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية الحقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، أكثر من 185 ألف كتاب تعليمي أزهري بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن جهودها في كشف جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها -اليوم الثلاثاء- أن جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت عن ضبط عامل بمخزن كتب -كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية- لحيازته 185790 نسخة لكتب تعليمية خاصة بالمعاهد والمدارس الأزهرية بدون تصريح من الجهات المعنية.

وأضافت أن مباحث المصنفات ضبطت 2 من المقاهي -الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين- لعرض القائمين عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص، ودون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

جاء ذلك في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، وفقًا للبيان.

واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية في الواقعتين، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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