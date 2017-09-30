مصادرة 120 ألف جنيه من راكب بمطار القاهرة

مها أبوودنصادرت سلطات مطار القاهرة، 120 ألف جنيه من راكب مصري لمخالفته القانون. وتعود التفاصيل إلى تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة جمال عبدالحميد تركى مدير الجمرك بالتسيق مع إدارة مباحث المخدرات بمطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب ١٢٥ ألف جنيه ،&nbs

مها أبوودن

صادرت سلطات مطار القاهرة، 120 ألف جنيه من راكب مصري لمخالفته القانون.

وتعود التفاصيل إلى تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة جمال عبدالحميد تركى مدير الجمرك بالتسيق مع إدارة مباحث المخدرات بمطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب ١٢٥ ألف جنيه ، بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من إسطنبول إشتبه سامح زاهر مامور اللجنة فى راكب مصري قادم من تركيا حاول الخروج من الصالة مسرعا بحقيبة صغيرة فى يده مدعيا إحضار نقود من والده لسداد الرسوم الجمركية.

وبتفتيش الراكب ذاتيا وحقائبة تبين أخفاؤه لمبلغ 125ألف جنيه في حقيبة يده التى حاول خداع رجال الجمارك والخروج بها، وتم تسليم الراكب ٥ آلاف جنيه ، تمثل الحدود القانونية المسموح بها ومصادرة الباقى .