مصادرة كميات مدعمة من السكر والدقيق في حملات تموينية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار الدور الرقابي الذي تؤديه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التموين لتمشيط الأسواق والمحال العامة والمخازن، وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية حملة مُكبرة أسفرت عن ضبط 750 كجم دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية المدعمة والمحظور حيازته وتداوله خارج منظومة دعم الخبز وذلك داخل أحد المخابز السياحية بمدينة برج العرب الجديدة.

كما تم ضبط نص طن سكر بأحد محال الحلواني الكائنة بنطاق حي وسط وذلك لقيامه بحيازه سكر دون فواتير.

وأوضح المحافظ أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق أحياء المحافظة مؤكدًا أنه لن يسمح بالتلاعب والفساد وسيتم تحقيق الدور الرقابي بمنتهى الحزم.