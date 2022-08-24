«مصاب ومخدرات بقيمة 2 مليون جنيه».. الداخلية تداهم بؤرة إجرامية في سوهاج

استهدفت أجهزة وزارة الداخلية إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة تخصص نشاطها في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة سوهاج، وتمكنت من ضبط القائمين على إدارتها عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وبحوزتهم كميات من المخدرات.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بؤرة إجرامية خطرة، للإتجار في المواد المخدرة يقوم على إدارتها 6 عناصر إجرامية -لهم معلومات جنائية- تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن سوهاج، أمكن استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.

وأسفر عن إصابة أحدهم بطلق ناري، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط باقي المتهمين.

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام، بندقية خرطوش، فرد محلى الصنع، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 سلاح أبيض، 3 ميزان حساس، 4 دراجات نارية “بدون لوحات”، مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة مليوني جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.