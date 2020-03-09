«مش قادرة تواجه شعبها».. وزير الري : أثيوبيا ألغت 4 توربينات من سد النهضة لعدم الحاجة إليها

قال الوزير عن المفاوض الإثيوبي: "هو عايز يملأ السد ويشغله وخلاص على بركة الله بالبركة كده وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل".

قال وزير الري محمد عبد العاطي في مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه الحكاية، إن أثيوبيا ليست لديها القدرة لمواجهة شعبها وكشف حقائق بخصوص السد ، مشددا على أنها ألغت 4 توربينات من سد النهضة لعدم الحاجة إليها.

ووجه تساؤلات للمفاوض الإثيوبي قائلا: “السؤال هو أنت عايز تعمل تنمية ولا لأ، اللي أنت عملته ده هل هيخليك تقلل معدلات الفقر ؟، هما قللوا عدد توربينات السد من 16 إلى 12 لأنه مش هيقدر ينتج كهرباء بالتوربينات دي”.

وأضاف: “هو بقى مش قادر يواجه شعبه ويقوله أنا صرفت فلوسك في الهوا، اتعمل 4 سدود او 5 سدود ومصر وافقت عليها .. فيه اكتر من سد اتبنى على النيل الأزرق ومصر لم تعترض”.

وتساءل: “هو ليه خايف يمضي على اتفاق ؟ ليه عنده حساسية إن يبقى فيه طرف رابع موجود ويحكم بيننا، أنا لو عندي قضية ومقتنع بيها وحاسس أن موقفي قوي، مش هعمل كده، مش أنت بتقول الاتفاقيات السابقة استعمارية؟ طب ماهو احنا بنقولك تعالى نتفق”.

وأضاف: “ليه تخلي الناس تصرف على مشاريع والمفروض تكون مصاريف أقل من كدة؟. كفاءة سد النهضة 30% فقط .. وعلماء اثيوبيين ناشرين الكلام ده .. مين هيحاسب مين على المصاريف دي ؟”.

وأكد أن “اتفاق واشنطن ده بيديله أنه وقت الجفاف القارس هيولد 75% من الكهرباء بتاعته في أسوأ ظروف الجفاف، مش هيخسر حاجة”.

وعاد موجها تساؤلات للمفاوض الإثيوبي: “طب أنت ليه تموتني وليه تعطشني؟ ليه ماتثبتش للشعب المصري أنك حسن النية ؟، والمصريين والأمريكان وشركات دولية وكل الناس وصلت معاه إلى أنه في أسوأ ظروف الجفاف يقدر يولد 75% من احتياجاته من الكهرباء بما لا يؤثر على مصر بشكل كبير”.

وأضاف: “السبب في الرفض هو إما عدم وجود إرادة سياسة كافية أو عدم قدرة على اتخاذ القرار، مفيهاش غير كده، وفي إصرار لغاية كل المراحل أننا نتجاوب مع كل مرحلة ومع كل فكرة، هو عايز يملأ السد ويشغله وخلاص على بركة الله بالبركة كده وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل”.