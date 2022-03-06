سيـــاســة

مشيرة خطاب: الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان

وإطلاق أول استراتيجية خير دليل
ياسمين فواز 5:14 م, الأحد, 6 مارس 22 5:14 م, الأحد, 6 مارس 22

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أكدت السفيرة مشيرة خطاب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان.

وأشادت بتمثيل المرأة في البرلمان قائلة: أشعر بالفخر لكوني أول امرأة ترأس للمجلس القومي لحقوق الإنسان وأفتخر بجلوسي على المقعد الذي تولاه الراحل يوسف بطرس غالي.


وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني وتم القيام بجهود لتمكين منظمات المجتمع المدني لتكون شريكة الدولة.

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ولفتت إلى ان إطلاق أول استراتيجية لحقوق الإنسان يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذا الملف.


وقالت مشيرة خطاب: إن المجلس يهتم بهذه الاستراتيجية ويشارك في تفعيلها ومجلس النواب سيكون له دور كبير في التطبيق أيضا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وذلك لعرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد.

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وقال طارق رضوان: يتم مناقشة التقرير السنوي ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ في إطار التعاون المشترك بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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