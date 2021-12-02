سيـــاســة

مشيدا بوعيهم وثقافتهم.. السيسي يحضر اختبارات المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية

القوات المسلحة تتبع كل المعايير في انتقاء أفضل العناصر
مصطفى الجُدي 8:39 م, الخميس, 2 ديسمبر 21 8:39 م, الخميس, 2 ديسمبر 21

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حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، اختبارات کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، وكان في استقباله الفريق أول محمد زکی وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وتابع الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية جميع البيانات الخاصة بكل طالب، والتي توضح الدرجات التي تحصل عليها أثناء تأديته جميع مراحل الاختبارت حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة.

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وأكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة تتبع كل المعايير العلمية في انتقاء أفضل العناصر لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين من جميع فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بعد إعدادهم، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمي والبدني والعسكرى.

وناقش الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك في المعلومات العامة، مشيداً بمستوى الوعي والثقافة للطلبة المتقدمين، حيث طالبهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفـة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صـد منيع بجانـب أقرانهم في الجامعات والمعاهد المدنية ضد جميع التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

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وأوصى السيسى الطلبة بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جـزءاً أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية المصرية العريقة.

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بقلم مصطفى الجُدي

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