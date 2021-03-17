«مشيدا بجهود الجهات المعنية»… محافظ البحيرة يعلن انخفاض معدل النمو السكاني والمواليد

من 2% إلى 1.6% بالنسبة للنمو ومعدل المواليد من 28% لـ 21.8%

أعلن اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة انخفاض معدل النمو السكاني والمواليد، مشيدا بجهود الجهات المعنية بالقضية السكانية.

وأكد أهمية المشروعات القومية الكبيرة والواعدة والآفاق الإستثمارية التى تتحقق يوماً بعد يوم، الأمر الذى أسهم بشكل كبير فى توفير العديد من فرص العمل وتحقيق الرواج الإقتصادي والتنمية الواعدة .

كما أشاد اللواء المحافظ بجهود وحدة السكان والمجلس القومي للسكان وكافة الجهات المعنية على أرض المحافظة، فيما يتعلق بالقضية السكانية الأمر الذى أدى إلى إنخفاض معدل النمو السكاني من ٢٪ إلى ١.٦٪ ومعدل المواليد من ٢٨٪ إلى ٢١.٨٪، لتحتل البحيرة الترتيب الأول على مستوى الجمهورية من حيث نسب الحماية المحققة .

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس الإقليمي للسكان الذى عقد اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور أ. د/ طارق توفيق – نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمهندس/ حازم الأشموني – السكرتير العام للمحافظة .

حيث أكد المحافظ على إستمرار تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على خطط وبرامج التنمية التي تشهدها المحافظة .

مشيراً إلى أهمية دور جميع الجهات المعنية والعاملة فى المجال السكاني خاصة الأوقاف والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتضامن الإجتماعي والصحة والثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومى للسكان ووحدة السكان بالمحافظة فى التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومخاطر الزيادة السكانية مع تكثيف القوافل السكانية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، ونشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ / ٢٠٣٠ .

كما أعلن المحافظ عن مسابقة بين المدن وجائزة ١٠٠ ألف جنية لأفضل مركز يحقق أفضل النسب خلال عام .

كما تم خلال الإجتماع عرض الموقف السكاني الحالي للمحافظة والإنجازات التي تمت في مجال السكان وتم التأكيد على قيام مديرية التضامن الإجتماعي بمتابعة تنشيط دور الجمعيات الأهلية فى مجال تنظيم الأسرة وتقييم عملها فى هذا المجال وكذا التأكيد على دور الرائدات الريفيات بالصحة والتضامن بالتنسيق مع وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان للتواصل مع السيدات والتعريف بأماكن ومراكز تقديم الخدمة وأهمية تنظيم الأسرة .

كما تم التأكيد قيام وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع الإدارات والجهات الشريكة لتجميع الدراسين والراغبين فى الحصول على شهادة محو الأمية ممن يجيدون القراءة والكتابة لإجراء إمتحانات فورية لهم بمقر فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بما يسهم فى رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع بكافة القضايا السكانية والقومية .

ولفت إلى تكثيف جهود نشر الوعى بالقضية السكانية بكافة الجهات المعنية خاصةً بالمدارس والجامعة وبخطب الجمع ودروس الأحد بالكنائس للتوعية بالقضية السكانية مع تكثيف الأنشطة والبرامج اللازمة للحد من مخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الخطط والبرامج التنموية وكافة أوجه الحياة بالمجتمع .

وأضاف محافظ البحيرة أنه تم إنشاء وحدة للسكان بالديوان العام للمحافظة لتفعيل اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، كما تم تشكيل لجان سكانية تتبع وحدة السكان بالوحدات المحلية على مستوى المركز والقرية ويتم التنسيق بين وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الخطة التنفيذية للسكان، حيث تم إطلاق حملة تثقيفية للتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية تحت شعار ( الخلفة مسؤولية … شارك في التنمية ) .

وأكد أن المحافظة تعمل في مجال السكان والتنمية وفق برنامج عمل الحكومة، وكذا الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية من خلال خفض معدلات النمو السكاني لتتوازن مع معدلات النمو الإقتصادي، وتحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة .

كما يتم خلخلة الكثافة السكانية وإعادة التوزيع الجغرافي عن طريق فى إقامة المدن الجديدة وإنشاء مناطق صناعية المنطقة الصناعية بحوش عيسى – المنطقة الصناعية بوادي النطرون وكذا المجمع السكنى الحرفي بفرهاش بحوش عيسى ،بالاضافة الى الإهتمام بنشر الوعي وتصحيح الصورة النمطية المتحيزة ضد المرأة، وتعد محافظة البحيرة أولى المحافظات التي وقعت على ميثاق الأخلاق لمناهضة العنف ضد المرأة .

وأشار د/ طارق توفيق – نائب وزير الصحة للسكان إلى أن البحيرة تعد من المحافظات الرائدة فى مجال التعامل مع القضية السكانية وأن ما تحقق خلال أربع سنوات يفوق ما كان ليتحقق خلال ٢٠ عام من حيث تحسين الخصائص السكانية وإنخفاض معدلات المواليد وكذا خفض معدلات البطالة من ١١.٨٪ إلى ٧٪ ونسب الأمية من ٣٧.١٪ إلى ٣١.٢٪ .

وشاد بالجهود التى التى تقوم بها المحافظة وخاصةً فى خدمة المناطق والقرى المحرومة من خلال توفير قوافل طبية وسكانية أسبوعية لخدمة مواطني تلك القرى، وكذا تكثيف الأنشطة والبرامج السكانية وتكاتف جهود جميع الجهات المعنية الحكومية والأهلية من أجل نشر الوعي بالقضية السكانية والعمل على تحسين الخصائص السكانية للمواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية وإنعكاسها على كافة برامج التنمية التي تشهدها المحافظة .

وتم تبادل الدروع بين اللواء المحافظ ونائب الوزير تقديراً لجهودهما فى العمل على خفض المعدلات وكل ما يتعلق بالقضية السكانية .

حضر الإجتماع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية المعنية ومديري فرع المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالديوان العام والجهات المشاركة .