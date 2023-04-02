«مشورة للاستشارات» تطلق برنامج توسعة الأعمال في المملكة المتحدة

أطلقت شركة “مشورة” الإنجليزية العاملة فى مجال استشارات إدارة وتوسعة الأعمال في بريطانيا و الشرق الأوسط عامة و مصر على وجه الخصوص برنامج توسعة الأعمال فى المملكة المتحدة والذى يتيح للشركات والمستثمرين فى مصر الدخول أو التوسع بالمملكة المتحدة أو السوق الأوروبية.

واعتمدت ” مشورة ” منذ تأسيسها على الجمع بين الخبرة والمعرفة من أجل النجاح والمحافظة على التقدم الذي حققته الشركة حيث تحرص على خدمة الأفراد والمستثمرين والشركات وكذلك المشروعات الكبيرة والمتوسطة في البدء والتوسع في بريطانيا.

وتشمل خدمات ” مشورة ” إقامة الشركات والفروع وكذلك مساعدة الشركات للتوسع والحصول على الإقامات و السفر لبريطانيا، كما تتميز شركة مشورة بتقديم حلول مبتكرة توفر الكثير من الوقت والجهد للعملاء.

توسعة الأعمال

وقال على شمس، مدير فرع مصر بشركة مشورة إن برنامج توسعة الأعمال في المملكة المتحدة يعد من أهم الطرق التي تتيح للشركات توسيع أعمالهم التجارية وكذلك الدخول إلى السوق الأوروبية من بوابة المملكة المتحدة، كما يزيد ذلك من فرص تصدير المنتج المصرى في الأسواق الأوروبية

وتابع : “وجود شركة أوفرع للشركة في المملكة المتحدة يعطى مصداقية كبيرة لتلك الكيانات تجعلها أمام فرص استثمارية كبيرة سواء عن طريق التوسع أو الشراكة مع شركات بريطانية او عن طريق ضخ مبلغ استثمارى في إحدى تلك الشركات أو حصولها على وكالة تجارية من شركات إنجليزية.

أهمية البرنامج

و يعطى هذا البرنامج فوائد كبيرة جدا للشركات فمنها أن أصحاب تلك الشركات يكون لهم الحق في الحصول على الإقامة في المملكة المتحدة ومن ثم الحصول على الإقامة الدائمة ثم الجنسية البريطانية و يسرى ذلك على زوجاتهم وأولادهم دون الثمانية عشر عاما وتكون خدمات التعليم والصحة مجانية لعائلات المستثمرين.

كما يتيح برنامج توسعه الأعمال حرية انتقال الموظفين من الشركة الأم إلى الفرع الإنجليزى لمباشرة الأعمال و يحق لهم الحصول على الإقامة ومن ثم الإقامة الدائمة.

وكذلك الجنسية البريطانية كما أن هذا البرنامج يضيف خبرة كبيرة للعاملين المصريين من خلال العمل و التعرف على السوق الأوروبية عامة و السوق البريطانية على وجه الخصوص.

مساعدة الشركات الإنجليزية على التوسع فى مصر

و تقوم “مشورة” بدورها فى مساعدة الشركات الإنجليزية على التوسع فى مصر من خلال إنشاء فروع و مساعدة تلك الشركات على البدء في تصنيع و تسويق منتجاتها و هو أشبه بعمل سوق تجارية بين الدولتين حيث إن “مشورة” وجدت أن فرصة الاستثمار في مصر متنوعة و سوف تساعد تلك الشركات على ايصال منتجاتهم للشرق الأوسط .

وقال “شمس” إن مصر أرض خصبة صالحة للاستثمار و ذلك من خلال الأيدى العاملة الماهرة المتوفرة، كما أن تكلفة التصنيع تعتبر أقل من تكلفة التصنيع في بريطانيا و أخيرا الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة تساعد المستثمر الأجنبي على الاستثمار و التصنيع فى مصر.

مناخ جيد للاستثمار

وأوضح “شمس” أن رؤية “مشورة” تتمثل فى جعل العلاقات التجارية أكبر بين البلدين و أن تكون مصر هى نقطة الاستثمار و التسويق للمنتجات الإنجليزية و الشرق الأوسط.

مصر سوق استهلاكية كبيرة

ومن المتعارف عليه أن مصر يوجد بها سوق استهلاكي و هو ما سيفيد تلك الشركات الإنجليزية سوف يعطى المنتج المصرى صورة تسويقية أكبر للمنتج المصرى للوصول إلى الأسواق الأوروبية بشكل أكبر.

كما أن تبادل الخبرات و المعلومات بين الشركات المصرية و الإنجليزية سيضيف مساحة للمنتج المصري للوصول الى السوق الأوروبية عامة و السوق البريطانية على وجه الخصوص.

وتابع إن “مشورة” لديها شركة شقيقة تسمى “ون ورلد” أو شركة العالم الواحد مختصة فقط بمساعدة عملائها على توسعة أعمالهم في المملكة المتحدة أو في مصر.

كما يقوموا بعمل خطة عمل للشركات كذلك إعلام الشركات بدراسة للسوق الإنجليزية، كما يتم مساعدة عملائها على تسويق أعمالهم التجارية في إنجلترا .

قاعدة عملاء قوية

وأشار إلى أن مصر لديها قاعدة قوية من الموظفين المهرة ذو الخليفة المتصلة بالأعمال التجارية و تقوم الشركة بمساعدة عملائها على الحصول على فرانشايز لأحد الماركات التجارية الإنجليزية.

وتابع إن شركة “مشورة” دائما ما تهتم بالأعمال التجارية الخاصة بعملائها فهى أولوية قصوى لتحقيق أفضل النتائج للعملاء وبناءً على ذلك تقوم الشركة بالاستفسار عن جميع جوانب المشروع وما الهدف الذى يرغب العميل في تحقيقه في بريطانيا فتقوم الشركة بتقديم كافة الحلول والمستلزمات لتحقيق ما يرغب به المستثمر.