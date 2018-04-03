مشهد تمثيلي للذبح بمدرسة يلغي تكليف مديريين ويستبعد آخرين

المال- خاص قال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم مناقشة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة مركز بلقاس دقهلية قامت بتمثيل مشهد ذبح أمام الأطفال في الاحتفال بيوم اليتيموأشار إلى أنه تم على الفور تواص

المال- خاص

قال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم مناقشة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة مركز بلقاس دقهلية قامت بتمثيل مشهد ذبح أمام الأطفال في الاحتفال بيوم اليتيم

وأشار إلى أنه تم على الفور تواصل الأستاذ ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والمشرف على التعليم الخاص والدولي مع مدير المديرية، وكلف لجنة بالتوجه إلى المدرسة، وتم إلغاء تكليف مدير المدرسة الأستاذ محمد أحمد محمد، ووكيلة المدرسة الأستاذة عبير عبد الفتاح القطري، واستبعاد كل من شارك في الاحتفال بعيد اليتيم، لما أثاروه من رعب في نفوس الطلاب، وتم تحويل الواقعة للشئون القانونية بالوزارة.

