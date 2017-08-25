مشهد انخفاض التداولات يتصدر البورصة في أسبوع

هبطت بقيمة 400 مليون جنيه.. ورأس المال تراجع بـ8.6 مليار جنيه المؤشر الرئيسي انخفض 1.5%.. وتوقعات باستهداف 12800 نقطة مصطفى طلعتتصدَّر مشهد انخفاض التداولات حركة البورصة، خلال الأسبوع الحالي، حيث تراجعت إجمالي قيم التداولات– شاملة داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل وصناديق المؤشرات- بنح

هبطت بقيمة 400 مليون جنيه.. ورأس المال تراجع بـ8.6 مليار جنيه

المؤشر الرئيسي انخفض 1.5%.. وتوقعات باستهداف 12800 نقطة



مصطفى طلعت

تصدَّر مشهد انخفاض التداولات حركة البورصة، خلال الأسبوع الحالي، حيث تراجعت إجمالي قيم التداولات– شاملة داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل وصناديق المؤشرات- بنحو 400 مليون جنيه، لتبلغ 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ3.4 مليار جنيه، الأسبوع الماضي.





ووفقًا للبيانات التاريخية سجلت البورصة أدنى قيم تداولات يومية لها منذ تحرير سعر الصرف، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، عند 360.8 مليون جنيه فقط، عبر بيع وشراء 140 مليون سهم.

قال سعيد الفقي، مدير فرع بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، إن هناك عزوفًا من المستثمرين عن عمليات الييع والشراء في نفس الجلسة، والتي كانت تمثل 35% من إجمالي التداول اليومي؛ نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ بعد تطبيق ضريبة الدمغة.

وتراجعت المؤشرات بشكل جماعي، خلال الأسبوع، فانخفض المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.47%، مسجلًا مستوى 12926 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 085% إلى 691 نقطة، وامتد الانخفاض إلى مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.16 % ليصل لمستوى 1555 نقطة.

وتوقّع الفقي ملامسة المؤشر الرئيسي لمنطقة الدعم المهمة عند 12800 نقطة، خلال تداولات الأسبوع المقبل؛ لإعادة تكوين مراكز شرائية جديدة بالقرب منها، والوصول إلى مستويات 13100 ثم 13400 نقطة مرة أخرى.

وذكر تقرير حديث صادر عن البورصة تصدر قطاع الخدمات المالية، باستثناء البنوك، قطاعات السوق من حيث كمية التداول، خلال الأسبوع الحالي، عبر التداول على 290.3 مليون ورقة مالية، فيما تذيّل القائمة قطاع البنوك من خلال التداول على 6.1 مليون ورقة مالية.

أما بورصة النيل فسجلت قيمة تداول قدرها 5.3 مليون جنيه، وكمية بلغت 6.3 مليون ورقة، وتصدرت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية شركات النيل من حيث أحجام التداولات بـ2.1 مليون ورقة مالية، في حين تذيلت شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات القائمة بتداول 4 آلاف ورقة مالية.

واستحوذ المصريون على 74.49% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 18.41%، والعرب على 7.10%، واقتنصت المؤسسات 44.54% من المعاملات، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.46%.

ووفقًا لتقرير البورصة بلغ صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 7.2 مليار جنيه، منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 203.9 مليون جنيه، خلال نفس الفترة، بعد استبعاد الصفقات.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنحو 1%، مسجلًا انخفاضًا قدره 8.6 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة التداول على السندات نحو 322 مليون جنيه، عبر التداول على 315 ألف سند.