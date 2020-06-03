«مشكلة عالمية».. لجنة مكافحة كورونا : توجيه المرضى للمستشفيات يتم مركزيا وتم حل أزمة التأخير

أشارت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في عدد المصابين رغم انخفاضها اليوم.

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة إن مشكلة تأخر دخول الحالات المصابة بفيروس كورونا لمستشفيات العزل تم حلها في الوقت الحالي وفي الطريق للحل بشكل جذري موضحا أن تلك الأزمة هي مشكلة عالمية

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء دي إم سي على قناة دي إم سي أن توزيع المرضى على المستشفيات يتم بشكل مركزي ولايتم تركلها للمريض ومعارفه موضحا أن ذلك يتم عبر وحدة الأزمات بوزارة الصحة وفقا لحالة المريض ومدة العلاج .

وأوضح رئيس اللجنة العلمية أن فرض حظر كامل على الجمهورية لفترة طويلة غير مجدٍ.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في عدد المصابين رغم انخفاضها اليوم.

و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

وأكد أن الاطباء المصريين أصبح لديهم خبرة في التعامل مع المرضى والأجهزة الطبية وطرق الوقاية من المرض بشكل أكبر .

وشدد أن مشكلة التأخر في دخول الحالات تم حلها بعد إضافة 370 مستشفى جديد لعلاج المصابين وإضافة 30 ألف سرير جديد . «حتى لو إسهال».. وزيرة الصحة : إتاحة علاج كورونا فورا لمن تظهر عليه الأعراض قبل «المسحة»

أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن 370 مستشفى على مستوى الجمهورية ، أصبحت تتيح علاج كورونا للحالات التي تظهر عليها أعراض حتى قبل أخذ مسحة وعمل تحليل pcr.

وقالت الوزيرة، كل من يظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة​ والإسهال واعراض تنفسية يعتبر مصاب بكورونا.

وأضافت الوزيرة في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: “دلوقتي قولنا إن تحليل pcr مش هو اللي معتمد دلوقتي، وقولنا إن المظاهر الإكلينيكية وأشعة الصدر وشوية تحاليل ونبدأ العلاج فورا من قبل ظهور نتيجة المسحات”.

وتابعت وزيرة الصحة “الاعتماد على نتيجة الفحص الإكلينيكي وأشعة الصدر.. احنا في وقت فيه كورونا بتزيد.. أي أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة أو إسهال حتى أنا هعتبر اللي قدامي ده كورونا”.

ولفتت الوزيرة إلى أن إجراء أخذ مسحة من الحالة وعمل تحليل pcr هو مجرد إجراء ثانوي.

وقالت وزيرة الصحة “هعمله أشعة وشوية تحاليل بتطلع في ساعتها وأبدأ فورا علاج كورونا لغاية ما أبقى أعمل مسحة بتطلع براحتها مش مشكلة.. المسحة ده أداة للتشخيص ثانوية لكن لما أشوف في الأشعة إن عنده التهاب رئوي هبدأ فورا”.

وعن بروتوكولات العلاج التي انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل وحظرت منها وزارة الصحة، أكدت الوزيرة أن بروتوكولات علاج كورونا متاحة على موقع الوزارة.

وأضافت العلاج فيه بروتوكول واضح على موقع الوزارة ومتداولة بشكل صحيح للجميع .. علاج للحالات البسيطة وعلاج للحالات المتوسطة .. إحنا أتحنا العلاج وفتحها الخدمة في 370 مستشفى فبقى كل حي وكل مركز في المحافظات بقى فيه خدمة الكورونا.

وأشارت الوزيرة إلى أن العلاج متاح الآن داخل 5300 وحدة صحية للحالات البسيطة.