مشكلة سد النهضة.. اجتماعات متكررة تخرج دون اتفاقيات

مصدر حكومي: المفاوضات الفنية أصحبت "ميتة".. ومصر ما زالت عند نقطة الصفر خبير مائي: الأمر يتطلب تدخلًا رئاسيًّا لحسم الخلافات الفنية والتشغيلية للسدمدحت إسماعيل اختتمت، اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الأزرق "مصر، والسودان، وإثيوبيا"، والذى عُقد لمناقشة ملاحظات الدول حول

مصدر حكومي: المفاوضات الفنية أصحبت “ميتة”.. ومصر ما زالت عند نقطة الصفر

خبير مائي: الأمر يتطلب تدخلًا رئاسيًّا لحسم الخلافات الفنية والتشغيلية للسد

مدحت إسماعيل



اختتمت، اليوم، أعمال الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الأزرق “مصر، والسودان، وإثيوبيا”، والذى عُقد لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري المكلف بعمل الدراسات الفنية لتحديد آثار سد النهضة على مصر والسودان.





أوضح الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنه تم اجتماعين للفنيين والوفود المساعدة بحضور وزراء الدول الثلاث، إلى جانب عقد اجتماعين للوزراء؛ لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى، وبحسب تصريحات الإمام تم الاتفاق على عقد لقاء فى وقت “قريب لم يحدد موعده”، على المستوى الوزاري لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية والوصول إلى توافق حولها.

إلى ذلك قال مصدر حكومي إن نتائج الاجتماعات التي عقدت على مدار اليومين الماضين، لم تسفر عن أي تقدم فى المفاوضات- خاصة أنه لم يتم التوقيع على التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفرنسي “بى آر إل”، لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية التي تحدد الآثار السلبية للسد على دولتي المصب “مصر والسودان”، مضيفًا مفاوضات المسار الفني أصحبت “ميتة” ومعقدة ولم تخرج بنتائج ملموسة تصب فى صالح مصر، ومن ثم ونحن مازالنا عند نقطة الصفر”- على حد تعبيره.

وحول طبيعة التقرير الاستهلالي أوضح المصدر أنه يتمثل فى خطة عمل المكتب الاستشاري والجدول الزمني لعمل الدراسة، إلى جانب البيانات التي سيعتمد عليها، فضلًا عن النماذج الرياضية التي ستستخدم فى مدخلات البيانات والتي على أساسها سيتم الوصول إلى النتائج.

وأضاف: هناك نماذج يرفضها الجانب الإثيوبي نظرًا لأن النتيجة المتوقعة منها ستكون ضد أهدافه، ونماذج أخرى يرغب الجانب المصري فى الاعتماد عليها بعمل تلك الدراسات لتحديد آثار السد، سواء الإيجابية أو السلبية، بدقة.

وأعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد الماضي، أنه ترأس اجتماعًا للجنة العليا لمياه النيل، لمناقشة الدراسة الفنية لسد النهضة، وموقف المفاوضات الحالية بين مصر وإثيوبيا والسودان، وهناك أمور طلب الجانب المصري استيضاحها بشأن التقرير الاستشاري الذي نفذه الاستشاري الفرنسي، وأن مصر وافقت من حيث المبدأ على التقرير الاستشاري.

فى سياق متصل قال الدكتور حسام الإمام متحدث وزارة الري، إن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري أكد أن زيارة الموقع الخاص بسد النهضة أتاحت الفرصة للتعرف على مستجدات التطور الإنشائي للمشروع على أرض الواقع، وأن تلك الخطوة تتطلب بالضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اختتام المناقشات الخاصة بالتقرير الاستهلالي واعتماده؛ لتمكين المكتب الاستشاري الفرنسي من إنجاز الدراسات المطلوبة في الوقت المناسب.

وتابع: الوزير أكد فى كلمته فى الإجتماع الوزاري، حرص مصر ورغبتها القوية فى التحرك العاجل واتخاذ اجراءات جادة من جانب الدول الثلاث لتفادى العقبات وإزالة القلق بصدد التأخر في تنفيذ الدراسات المشتركة التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء، والتي تم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان في إعلان المبادئ والتي تقضى بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة في غضون الإطار الزمني المتفق عليه.

وتابع: كان هذا هو المبرر وراء طلب مصر عقد اجتماع وزاري فى مايو 2017، حرصًا على التوصل لاتفاق في الوقت المناسب بشأن تلك الأمور العالقة، ومن ثم تجنب التأخير في تنفيذ الدراسات التي تم توقيع عقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي في سبتمبر 2016 لتنفيذها، وتقرر البدء فيها فى 15 فبراير 2017، والتي ما زال الخلاف قائمًا حول تقريرها الاستهلالي.

جدير بالذكر أن الدول الثلاث تلقت التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري في أبريل الماضي، وذلك بعد دفع “مصر والسودان، وإثيوبيا”، 4.5 مليون يورو تمثل الشريحة الأولى من أتعاب المكتبين الاستشاريين الفرنسيين “بى. آر. إل” و”أرتيليا”، المكلفين بإعداد الدراسات، بواقع نسبة أعمال 70% للأول، و30% للثاني.

ومتوقع أن يؤثر سد النهضة، على حجم الطاقة المنتجة من السد العالي بنسبة 37% فور عملية تخزين المياه فى بحيرة السد، حتى تتوقف الطاقة الكهربائية من السد العالي خلال 10 سنوات، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى عجز مائي فى إيرادات النهر أمام السد العالي تصل إلى 44.7 مليار متر مكعب خلال 4 سنوات من تشغليه.

واستغلت الحكومة الإثيوبية ثورات الربيع العربي وانشغال مصر بثورة 25 يناير 2011، وأعلنت عن مشروع سد النهضة الإثيوبى، فى فبراير 2011، على النيل الأزرق، وتم وضع حجر الأساس له في 2 أبريل 2011. وسعة تخزين السد الذى تهدف إثيوبيا لتنفيذها حاليًّا، تقدر بنحو 74 مليار م3، بارتفاع يقدر بنحو 145 مترًا.

وكانت الفترة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، فى 2014، وبعد تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، شهدت عودة المفاوضات مع الجانبين “الاثيوبي والسوداني”، لحل أزمة سد النهضة، الذي تم إنهاء الأعمال الإنشائية به بنسبة أكثر من 70%.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهيلى ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، أواخر يونيو 2014، بيانًا مشتركاً، حول مباحثات القمة التى جمعتهما فى العاصمة الغينية مالابو، وتضمن البيان 7 بنود لحل أزمة بناء سد النهضة، منها اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية، والبدء الفوري فى التعامل بين البلدين بروح من التعاون والنوايا الصادقة.

وأسفر الاجتماع الوزاري الثلاثي الرابع لمصر وإثيوبيا والسودان، الذى عُقد فى العاصمة السودانية الخرطوم فى الفترة من 25- 26 أغسطس 2014، بمشاركة وزراء الري فى الدول الثلاث، عن توقيع اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصت بها لجنة الخبراء الدوليين، باستخدام مكتب استشاري عالمى، واعتماد نطاق العمل الخاص بالدراستين، حسبما أوصت به لجنة الخبراء العالمية، وتكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية، واعتماد فترة 6 أشهر لتكون الإطار الزمنى لإنجاز الدراستين.

ومنذ بدء المفاوضات في 2014، وحتى الآن تم عقد أكثر من 17 اجتماعًا بين وزراء الري في الدول الثلاث، ولم يتم توقيع اتفاق واضح لعملية تشغيل السد وطريقة ملء الخزان.

إلي ذلك قال الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية، إن المفاوضات الحالية لم يتحقق من ورائها أي ثمار لصالح الجانب المصري، لافتًا إلى أنه لا بد من توقيع اتفاق يضمن مشاركة مجموعة من الخبراء المصريين فى طرق تشغيل السد؛ لضمان عدم الإضرار بمصر.

وأكد أن المشكلة ليست فى الدراسات كما يظهر للبعض، لكن المشكلة الحقيقية أن الجانب الإثيوبي يسير فى تنفيذ الجدول الزمني لبناء السد دون توقف، وفى نفس الوقت المفاوضات لم تفسر عن أي توقيعات رسمية تحد طرق التشغيل.

وأشار الخبير المائي إلى أن زيارة وزراء الري لموقع السد، ليس لها أي فوائد، خاصة أن صور القمر الصناعي للسد أظهرت قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية للسد، وأنه من المتوقع بدء التشغيل التجريبي خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن مشكلة سد النهضة وسير المفاوضات الحالي تتطلب تدخلًا رئاسيًّا لحسم الامر، منوهًا بأن المفاوضات لم تسفر عن أي مخرجات حقيقية وملوسة، خاصة أنه تم الإعلان عن اجتماع آخر لمناقشة نقاط الخلاف، ومن ثم سيظل الأمر يسير فى طريق عقد اجتماعات دون الخروج بأي اتفاقيات رسمية.