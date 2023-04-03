مشكلات مراكز الشباب في الدقهلية والغربية والفيوم تصل البرلمان

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها الأحد، برئاسة الدكتور محمود حسين ، عددا من طلبات الإحاطة عن مشكلات مراكز الشباب بمحافظات الدقهلية والغربية والفيوم .

مستجدات تنفيذ مركز شباب كفر عزام

واستهل الدكتور محمود حسين الاجتماع بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أسامة عبد العاطي، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ إنشاء مركز شباب كفر عزام التابع لإدارة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والثاني: بشأن المخالفات الموجودة بنادي طلخا والموجودة بمدينة طلخا المنصورة الدقهلية.



وأفادت الجهة الإدارية بأنه تم اسناد إنشاء مركز كفر شباب عزام بتاريخ 3/10/2016 بمدة تنفيذ خمسة شهور من تاريخ استلام الموقع 5/12/2016 و لم يلزم المقاول خلال تلك المدة بتنفيذ الأعمال و تم انذاره أكثر من مرة وقامت إدارة الشئون المالية بسحب العملية وتشكيل لجنة لحصر الأعمال وحتى تاريخه لم يتم الاستلام الابتدائي مع العلم أنه تم صرف حتى مستخلص جاري رقم 4.

تقينين عضويات

كما أفادت الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الشباب بأنه بشأن طلب الإحاطة الثاني قامت المديرية بإعداد مذكرة وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للموافقة عليها وتشمل تقنين عدد 37عضوية من العضوية الموسمية إلى عضوية عاملة حسب استمارة اشتراك العضوية التي تم التعاقد عليها، وتقنين عدد 185 عضوية موسمية إلى عضوية عاملة بناَء على تنفيذ الحكم القضائي الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى فتح باب العضوية لعدد 1000 عضو جديد وذلك بعد أول اجتماع جمعية عمومية منتخب لأنه هو المسؤول عن فتح باب العضويات.

ملعب مركز شباب الطاهري

ثم ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه بشأن مركز شباب الطاهري التابع لإدارة شباب النصر بمحافظة الدقهلية.

أوضحت النائبة أنه تمت إزالة الدور الثالث بمركز الشباب محل طلب الإحاطة ولم يتم تطويره حتى الآن، فضلا عن تهالك الملعب الخماسي وحاجته إلى تنجيل.

وأشارت إلى أن المركز به ملعب سباعي ملك هيئة الإصلاح الزراعي مما يعيق تطويره حتى الآن لكي يستفاد منه شباب القرية.

وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية بأن المركز عبارة عن دورين مقام على مساحة 430 م تقريباً، تم إزالة الدور الثالث بناء على رخصة هدم بتاريخ 18/2/2019 وسيتم إدراجه في حال توافر اعتمادات مالية في خطة المديرية حيث ان الأولوية لأنشاء مقرات جديدة، إما بالنسبة للملعب الخماسي تم إحلال الملعب واستلامه ابتدائياً في 29/11/2022 والملعب بحالة جيدة.

وفيما يخص الملعب السباعي قامت المديرية بشراء الأرض 8100 م من الإصلاح الزراعي و تم دفع المبلغ على قسطين و لكن حتى الآن لم تتمكن المديرية من استلامه و تحرير العقد النهائي على الرغم من سداد كافة المبالغ المطلوبة و سوف يتم تسليم العقد النهائي فور الانتهاء من فصل الحد المساحي ، و بعد استلام الأرض سوف يتم إدراج انشاء الملعب في خطة الوزارة .

مركز شباب الجنية على قوائم حياة كريمة

ثم ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سامية محمد توفيق بشأن الموافقة على هدم وتجديد دورات المياه بالدور الأرضي بمركز شباب الجنية – محافظة الغربية.

وأعربت عن استيائها الشديد بسبب عدم صلاحية دورات مياه الدور الأرضي بمركز شباب كفر الجنية للاستخدام الأدمي

وأشارت إلى أنها تقدمت بطلب لوزير الشباب والرياضة منذ عام للموافقة على إحلال وتجديد دورات المياه بمركز الشباب المشار إليه ، كما تقدم مجلس إدارة مركز الشباب بطلب للجهة الإدارية ومديرية الشباب والرياضة بخصوص هذا الشأن ولكن دون جدوي إلى وقتنا هذا.



وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية بأن المركز مدرج ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع كفاءة المبنى الإداري ورفع كفاءة السور.

ثم ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أحمد عبد الحميد، بشأن استكمال الأعمال الإنشائية لنادي العبور الرياضي بقرية قصر رشوان بطامية – محافظة الفيوم.

وأوضح أن مركز شباب نادي العبور بقرية قصر رشوان هو المتنفس الوحيد لأهل القرية ولا يوجد أي متنفس غيره لتفريغ طاقاتهم.

كما أشار إلى أن المركز عبارة عن قطعة أرض فقط، مضيفًا أنه قد تقدم بطلب لوزير الشباب والرياضة عدة مرات لاستكمال الأعمال الإنشائية لنادي العبور الرياضي وتمت إفادته بأنه قد تمت مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم من قبل وزارة الشباب والرياضة للوقوف على معوقات تنفيذ المشروع وإلى الآن لم يحرك أحد ساكنًا.

وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية بأن سور نادى العبور الرياضي كان مسنداً الى مقاول ونتيجة لتعثره اثناء التنفيذ تم سحب الاعمال منه، وتم ادراج اعمال استكمال السور ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 بمبلغ 1460000 (مليون اربعمائة وستون ألف جنيه)، كما تم اسناد العملية لمديرية الإسكان والمرافق بالفيوم بصفتها الجهة المشرفة على جميع اعمال الخطة الاستثمارية للمديرية،وتم ادراج باقي اعمال النادي (المبنى الإداري- الملعب – حمام السباحة ضن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الثانية).

تأجيلات وتوصيات

وفى نهاية الاجتماع ارجأت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبأسامة عبدالعاطي إلى أول اجتماع قادم لحين وجود رد من إدارة الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة فيما يخص قانونية فسخ العقد مع المقاول الحالي لأبرام عقد مع مقاول جديد للانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن.

كما أوصت بضرورة إفادة اللجنة في موعد أقصاه أسبوع من قبل إدراره الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة فيما يخص موضوع عضويات نادي طلخا الرياضي- محافظة الدقهلية بشأن فتح باب العضويات لعدد 1000 عضوية جديدة، وتعديل العضويات الموسمية إلى عضويات عاملة.

وبالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أحمد عبد الحميد أوصت اللجنة بضرورة إرسال خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة موجه إلى اللجنة ومقدم طلب الإحاطة يفيد بأن المركز سالف الذكر مدرج ضمن مبادرة حياه كريمة.

وفيما يخص طلب الإحاطة المقدم من النائبة سامية توفيق أوصت اللجنة بضرورة إرسال خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة موجه إلى اللجنة ومقدم طلب الإحاطة يفيد بأن المركز سالف الذكر مدرج ضمن مبادرة حياه كريمة.