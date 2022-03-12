«مشكاة نور» تضم أصحاب الحرف اليدوية ببورسعيد لمتجر ها الإلكتروني

بهدف ضم مجتمع الأعمال غير الرسمي إلى مجتمع رسمى

نجحت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير في ضم أصحاب الحرف اليدوية إلى المتجر الإلكتروني الذي أنشأته المؤسسة بهدف ضم مجتمع الأعمال غير الرسمي إلى مجتمع رسمى تمنحه فرصة تسوبق منتجاتهم، والحصول على أفضل فرصة ممكنة لترويج المنتج بشكل يضمن لصاحب الحرفة تحقيق مورد رزق .

وأكدت الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور (التابعة لوزارة التضامن الاجتماع )، نجاح المؤسسه فى توفير ١٣ محلا بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لأصحاب بعض المشروعات ممن تقدموا للمؤسسه لمساعدتهم فى تطوير مشروعاتهم الصغيره وذلك من خلال الكامب الاقتصادي الذي دشنت ثلاثة مراحل منه حتى الأن .



وقالت “الجمال” إن البنك الزراعي المصري أبدى موافقته على تمويل المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية بفائدة 5% بالتنسيق مع مؤسسة مشكاة نور لمساعدة الشباب، الذين تقدموا للكاتب على التمكين الاقتصادي.

وأضافت أن المرحلة الثالثة من كامب مشكاة نور الاقتصادي المتعدد الأنشطة يستهدف ترويج منتجات ومعروضات أصحاب الحرف اليدوية ممن قامت المؤسسة بتدريبهم وأدرجوا أسماءهم بالمرحلة الأولى والثانية للكامب، بجانب ترويج منتجات المصانع التى شاركت فى توظيف الشباب الذين التحقوا بالكامب الاقتصادي،

وأوضحت أن المؤسسة تستكمل برنامج التوظيف وتوفير فرص العمل إذ انتهت المؤسسة من إجراء مقابلات لعدد 600 مواطن ممن انضموا إلى الكامب الاقتصادي فى مراحله الأولى وسارعوا بملء استمارات رغبات التدريب والتوظيف، ويتم الآن تدريبهم وتأهيلهم للعمل وفقا للوظائف المتوفره

ويتم إقامة الكامب الاقتصادي بكل حي من أحياء المحافظة لمده 20 يوما ثم ينتقل لمنطقة أخرى، على مدار العام، وينقسم الكامب إلي كشك كبير هو كشك أخلاق مقسم الى عيادة صحية ونفسية وقسم التحول الرقمي وقسم الإرشاد السلوكي وأقسام لتقديم أنشطة المؤسسة الخاصة بمساعدات اجتماعية وغيرها، وتضم جميع برامج كشك أخلاق، برنامج للتدريب والتوظيف عبر خيمة تم تشييدها بالحى لاستقبال المواطنين الراغبين فى الاستفادة من برامج المؤسسة فيما يضم الكامب خيمتين كبيرة أحدهما 800 متر لعرض منتجات الحرف اليدوية والأخرى 400 متر لعرض منتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة.







المحافظ ورئيس البنك الزراعى ورئيس مشكاة نور يفتتحان معرض الحرف

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتورة نور الهدى الجمّال وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري قاموا اليوم بتسليم 13 محلا لعدد 13 أسرة من أسر منطقة فاطمة الزهراء إحدى مناطق بورسعيد الشعبية، وذلك في ختام فعاليات افتتاح المرحلة الثالثة لكامب مشكاة نور الاقتصادي المتعدد.