«مشكاة نور» تدشن أول مدرسة لغات بمصر لأطفال العشوائيات في بورسعيد (صور)

دشنت الدكتورة نور الهدى الجمال مدرسة “مشكاة نور” الحديثة للغات أول مدرسة ناشيونال فى مصر فى دليل العشوائيات، للرقي بأطفال المناطق الأكثر احتياجا للوصول لمستوى “الحياة الكريمة”من خلال تنفيذ برنامج مدرسة الأخلاق بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير بالتعاون مع محافظة بورسعيد مساء اليوم السبت بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير، وجمع كبير من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والشخصيات العامة.

ويجسد مشروع كشك أخلاق مفهوم التنمية المستدامة وهو أيضا يعمل تحت مظلة حياة كريمة في تطوير ٩٠ قرية في محافظات الصعيد فضلا عن أسيوط والفيوم وغيرها.

تضمن المؤتمر عرض فيلم تسجيلي يضم جميع مشروعات المؤسسة التي تم تنفيذها من خلال برنامج “كشك أخلاق” والبرامج المتفرعة التي تهدف للارتقاء بالعنصر البشري (البوصلة، برنامج شطارة، مدرسة الاخلاق، بيوت مستورة، تكية مشكاة) على أرض الواقع بجميع محافظات الجمهورية، وآراء المواطنين على أرض الواقع بمشروعات المؤسسة، ومشروعات “حياة كريمة” بجنوب الصعيد مشروع الدولة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

قام فريق كورال مؤسسة مشكاه نور من الاطفال الذين تم تاهيلهم وتدريبهم من خلال مشروع كشك اخلاق وبالتحديد”مدرسه الاخلاق” بالغناء وتقديم عرض فني متميز أثنى علية الحضور.

كرمت الدكتورة نور الهدي، شركاء نجاح مؤسسة مشكاة نور في تطوير المناطق الأكثر احتياجا للوصول للحياة الكريمة لأهالي هذه المناطق.

وأعلنت رئيس مجلس أمناء المؤسسة، عن المشروعات الجديدة التي ستقوم بتنفيذها مؤسسة مشكاة نور في الفترة القادمة بجميع محافظات الجمهورية.







ويذكر أن المؤسسة في بورسعيد فرع من ٦ فروع على مستوى الجمهورية، حيث تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ورئيسها الشرفي والمشرف العام عليها هو الدكتور أحمد عمر هاشم ورئيس مجلس الأمناء د.نورالهدى الجمال.