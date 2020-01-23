مشروع مودة يشارك فى معرض الكتاب بعروض مسرحية لتوعية الشباب

صرحت راندا فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودّة”، بوزارة التضامن الاجتماعي ان المشروع سيشارك بعروض مسرحية فى فعاليات الدورة ال 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمُقرر انطلاقها غدا الأربعاء 22 يناير وتستمر حتى 4 فبراير.



واضافت بأن العروض التى يقدمها ١٥ فنانا من وزاره الثقافه وأكاديميه الفنون تاتى فى إطار درامي كوميدي لنقل مجموعة من الرسائل الهامة الخاصة بأُسس اختيار شريك الحياة، والجوانب الاجتماعية والشرعية، وسُبُل إدارة الموارد الاقتصادية للأسرة.

التواصل الايجابي

وقالت أنهاتحفز على أهمية التواصُل الإيجابي بين الأزواج وآليات التربية الإيجابية للأبناء. وأن العمل يتضمن جزءً خاصاً عن الصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، والمُباعدة بين الولادات ومن المقرر ان تُقام أولى العروض يوم الأحد الموافق 2 فبراير .

بداية اطلاق المشروع

جدير بالذكر أن مشروع “مود”ة والذى اطلقته وزارة التضامن الاجتماعى يهدف للحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة.