مشروع لاونج جوته: سلسلة حلقات مسرح الفكر أبريل المقبل

المال - خاص يطلق مشروع التحرير لاونج جوته الموسم الثاني من مسرح الفكر تحت عنوان "صعود المعاني" مع عالم الاجتماع الدكتور عمرو علي مؤسس مبادرة "Alexandria Scholars"ويركز مسرح الفكر على مفهوم المدينة الفاضلة، فهو مصطلح تم التخلص منه في القرن العشرين في ضوء الكوابيس الشمولية، لكن هذا الطريق ا

المال – خاص



يطلق مشروع التحرير لاونج جوته الموسم الثاني من مسرح الفكر تحت عنوان “صعود المعاني” مع عالم الاجتماع الدكتور عمرو علي مؤسس مبادرة “Alexandria Scholars”

ويركز مسرح الفكر على مفهوم المدينة الفاضلة، فهو مصطلح تم التخلص منه في القرن العشرين في ضوء الكوابيس الشمولية، لكن هذا الطريق اعتمد المدينة الفاضلة كوسيلة للنظر إلى الخلف نحو الماضي الخيالي والجنة، حيث التمتع بحياة مختلفة أفضل، بريئة، متناغمة، ويتم وضع مستقبل غامض في أعماق الماضي الاختزالي.

يتضمن مسرح الفكر أربع حلقات حول مفهوم “صعود المعاني”، يعقبها ثلاث ورش عمل الأولى حول المفاهيم الفلسفية التي تحدث عنها بنيامين والتر عالم الفلسفة والاجتماع الألماني الشهير، والثانية تدور حول الحكي

أما الثالثة تركز حول الأداء المسرحي للموضوعات الفلسفية السابق ذكرها في مسرح الفكر، ستكون الأولوية لحضور الورش لمن شاركوا بالحلقات النقاشية

وعقب الانتهاء من ورش العمل سيقوم مشروع التحرير لاونج جوته بإنتاج كتيب يضم أعمالًا وإبداعات المشاركين بالورش، يستهدف مسرح الفكر الفنانين والمدونين ومخرجي الأفلام التسجيلية والكتاب ومديري المشروعات التنموية والثقافية والمهتمين بالموضوعات الفلسفية والفكرية.

يذكر أن “المثالية” حلم راود الفلاسفة والمفكرين لإنشاء مدينة فاضلة يعيش مواطنوها في سلام ووئام، الهدف منها هو تأسيسها إنسانيًا وليس عمرانيًا كمختلف المدن، تركز على أهمية ترابط أفراد المجتمع وترسيخ مبادئ الانتماء والهوية، وتكون الدولة بمثابة كائن حي وجسد واحد يتكون من عدد هائل من الخلايا التي تمثل أفراد المجتمع، وتعتبر المساواة والعدالة من أهم القواعد والأسس التي تُبنى عليها تلك المدنية الفاضلة، لتحقيق التكافل والتكامل بين أفراد المجتمع.

انطلق مسرح الفكر العام الماضي حيث قدمه عالم الاجتماع الدكتور عمرو علي، ناقش خلال حلقاته العديد من النظريات والأبعاد الفكرية والفلسفية، واستهدف المهتمين بالقضايا الفلسفية والفكرية، وذلك من خلال ثلاث حلقات وهي: -“فكرة البدايات” و”آفة الطمس” و”مجتمع مبدع”.

الدكتور عمرو علي هو عالم اجتماع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، محاضر في العديد من الجامعات والمعاهد في القاهرة والإسكندرية، تتناول أبحاثه دراسة المجتمعات، والحالة الإنسانية في ظل الاعتداء من قوى الاستهلاك العالمي والثقافة المادية، وأثر ذلك على الهوية، ومعنى المدينة والحداثة والمواطنة، حصل على الدكتوراه من جامعة سيدني وكانت الرسالة البحثية الخاصة به عن دور الخيال التاريخي في تشكيل الإسكندرية الحديثة ومواطنيها.

مواعيد الحلقات:

الحلقة الأولي 4 إبريل بمعهد جوته الإسكندرية (١٠ شارع البطالسة الأزاريطة)

الحلقة الثانية 10 إبريل بمقر مشروع التحرير لاونج بمعهد جوته القاهرة (5 شارع البستان متفرع من طلعت حرب وسط البلد) “باللغة العربية”

الحلقة الثالثة 11 إبريل بمقر مشروع التحرير لاونج بمعهد جوته القاهرة (5 شارع البستان متفرع من طلعت حرب وسط البلد) “باللغة الإنجليزية”

الحلقة الرابعة 26 إبريل في إحدى محافظات الصعيد