مشروع قانون لاستثمار أصول الدولة فى سد عجز الموازنة

ياسمين فوازكشف للنائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون بشأن استثمار أصول الدولة المقرر أن تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن الهدف من المشروع هو استغلال تلك الأصول.وأشار الجوهرى في تصريحاته لـ "المال" إلى أن أصول الدولة تتمثل في الوزارات والشركات و

ياسمين فواز

كشف للنائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون بشأن استثمار أصول الدولة المقرر أن تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن الهدف من المشروع هو استغلال تلك الأصول.

وأشار الجوهرى في تصريحاته لـ “المال” إلى أن أصول الدولة تتمثل في الوزارات والشركات والهيئات التي سيتم نقلها الي العاصمة الإدارية، لافتا إلى أن القانون يوضح كيفية استثمارها واستخدام مواردها فى عجز الموازنة.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد قال الخميس الماضي إنه يتوقع أن يتم البدء في نقل الهيئات الحكومية والوزارات إلى مقراتها الجديدة في العاصمة الجديدة في منتصف العام المقبل 2019.

وأطلق رئيس الوزراء هذه التصريحات عقب انتهاء الاجتماع الذى جمعه مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل الدكتور هشام عرفات، الخميس الماضي بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

