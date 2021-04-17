سيـــاســة

مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي يربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بتعزيز حقوق الفلسطينيين

مشروع القانون يحظر استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين؛ في حالات الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي،
هيثم سمير 5:09 م, السبت, 17 أبريل 21 5:09 م, السبت, 17 أبريل 21

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قدمت عضو الكونجرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا بيتي ماكولوم، مشروع قانون في الكونجرس، تحت عنوان “الدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال الفلسطينيين والعائلات التي تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي”، وذلك بناءً على تشريعات في مؤتمرين سابقين لتعزيز حقوق الإنسان وسلامة الأطفال الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم السبت، أن مشروع القانون يحظر استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين؛ في حالات الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي، ودعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني، وأي دعم أو مساعدة لضم “إسرائيل” أحادي الجانب للأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

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بقلم هيثم سمير

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