مشروع قانون بـ«النواب» لتقديم خدمات للمسنين بتكلفة رمزية 

تقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون المسنين، والذي يتصدر أولويات التشريعات التي يناقشها المجلس بداية دور الانعقاد الرابع والمقرر عقده أكتوبر المقبل.

ويأتي مشروع القانون انطلاقا من الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة (83) من الدستور المصري لعام 2014، والتى تنص على: “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين”.

وأضافت عضوة مجلس النواب أن مشروع القانون يهدف إلى الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.

وقالت عضوة مجلس النواب فى تصريحات لها اليوم: “مشروع القانون يتضمن عددا من الأهداف ومنها أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة ، بالاضافة إلي مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبردورها الاجتماعي”.

لافته إلى أن عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية.

وأشارت النائبة نشوى الديب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء سبق و أصدر بيانا متكاملا بشأن أحوال المسنين في مصر ،حيث بلغ عدد المسنين 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 17.9% عام 2052.

فيما بلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، وبلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث

وبلغ عدد المسنين المشتغـلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين55.1 ٪ عام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث).

فيما انخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3٪ عام 2019 إلي 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث).

وأوضحت النائبة نشوي الديب إلى أن عدد المسنين المشتغلين بلغ مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.

وقالت: “نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلي من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020، بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور”.

وأكدت النائبة نشوي الديب أن الأرقام السابقة تعكس نسبة المسنين في الهرم السكاني المصري ونسبة المسنين المشتغلين تمثل نسبة ضعيفة من قوة العمل المصري الامر الذى يؤكد عدم استفادة المجتمع المصري من تلك الخبرات في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة وجانب أخرى من الجوانب يتمثل في زيادة العمر الافتراضي للمواطن المصري وفى ظل تقدم السن يجب ان يكون هناك تخصصات طبية متخصصة في امراض الشيخوخة وتمريض متخصص وجليسات مؤهلين لأليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مسن أو مسنة يعيشون داخل مصر.