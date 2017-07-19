مشروع قانون البنوك 4 من 4: التجديد لإدارات البنوك العامة مرة واحدة فقط

كتب– محمد سالم:حدد مشروع قانون البنوك الجديد- الذى تنفرد "المال" بنشره على 4 أجزاء - عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بـ"مرة واحدة فقط" بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى.وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشك

كتب– محمد سالم:

حدد مشروع قانون البنوك الجديد- الذى تنفرد “المال” بنشره على 4 أجزاء – عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة بـ”مرة واحدة فقط” بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى.

وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من: رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين (طبقا لتعريف البنك المركزى).

ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ونشرت “المال” ، منذ قليل ، الجزء الثالث من مسودة القانون والتى تضمنت المواد من 82 حتى 121



الجزء الرابع نص المواد من 121 حتى 170 اضغط هنا