مشروع قانون البنوك 3 من 4: ألغام المادة 109 تنفجر فى وجه مجالس إدارات البنوك

كتب- محمد سالم:وضع مشروع قانون البنوك الجديد- الذى تنفرد "المال" بنشره على 4 أجزاء - شروطا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة فى مصر، منها: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى "الاستقلال" ألا يكون موظفا فى البنك أو مساهما رئيسيا به أو يمثله خلال السنوات ال

كتب- محمد سالم:

وضع مشروع قانون البنوك الجديد- الذى تنفرد “المال” بنشره على 4 أجزاء – شروطا وضوابط جديدة لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العاملة فى مصر، منها: أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد معنى “الاستقلال” ألا يكون موظفا فى البنك أو مساهما رئيسيا به أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون، ما يعنى استبعاد جميع رؤساء البنوك الحاليين.

كما اشترط ألا يكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أى مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالى باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته فى المجلس.

ونشرت “المال” ، منذ قليل ، الجزء الثانى من مسودة القانون والتى تضمنت المواد من 38 وحتى 81

الجزء الثالث المواد من 82 حتى 120 اضغط هنا