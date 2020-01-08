بنـــوك

مشروع قانون البنوك يمنح «المركزي» حق الاستثناء من حدود توظيف الائتمان

بحد أقصى 30% من القاعدة الرأسمالية
سيد بدر 9:55 م, الأربعاء, 8 يناير 20 9:55 م, الأربعاء, 8 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

منح مشروع قانون البنوك الجديد الذي أحيل للبرلمان عقب التصديق عليه من مجلس الوزراء، الحق إلى البنك المركزي في استثناء بعض حالات الائتمان من الحدود القصوى للتوظيف .

ويشترط البنك المركزى المصرى عدم تجاوز حدود التوظيف لدى العميل الواحد (شركة أو مؤسسة أو هيئة) نسبة 15% من القاعدة الرأسمالية لأى بنك محلي ترتفع الى 20% للعميل الواحد وأطرافه

ومؤخرًا أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة نصت على أن تشمل الحدود القصوى للتوظيفات لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، كل من توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين وذلك بدلا من قصرها على توظيفات البنك فقط فى السابق.

كما قامت بتوسيع تعريف التوظيف ذاته ليتضمن ، إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية بالإضافة الى 50% من قيمة الجزء غير المستخدم عن القروض والتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة ، كذلك نسبة 20% من قيمة الجزء غير المستخدم عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل

ونصت المادة 99 من القانون على الآتي:-

لمجلس إدارة البنك المركزي في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك .

ونصت المادة 100 على الآتي:-

يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد منح الائتمان لعملائه والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه.

وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه وفي جميع الأحوال لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .

ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية وذلك كله وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة .

كان مجلس الوزراء وافق، أكتوبر الماضي، على مشروع القانون، الذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

جاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة ، وله رأسمال بحد أدنى 20 مليار جنيه.

كتب سيد بدر وفاطمة إمام

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

مشروع قانون البنوك يحظر التعامل في العملات المشفرة أو الرقمية إلا بترخيص من “المركزي”

سيد بدر 9:24 م, الأربعاء, 8 يناير 20

مشروع قانون البنوك يقترح حد أدنى لرأسمال شركات الصرافة بـ50 مليون جنيه

سيد بدر 9:21 م, الأربعاء, 8 يناير 20

تأسيس مركز مستقل للتحكيم وتسوية المنازعات المصرفية بمشروع قانون البنوك

أحمد الدسوقي 8:29 م, الأربعاء, 8 يناير 20

مشروع قانون البنوك يسمح بتأسيس بنوك معبرية لإنقاذ المصارف المتعثرة

فاطمه امام 7:22 م, الأربعاء, 8 يناير 20

قانون البنوك يُلزم «المركزى» بنشر وضعه المالى شهرياً

أحمد الدسوقي 7:08 م, الأربعاء, 8 يناير 20

مشروع قانون البنوك يضع شروط لتقديم دعم مالى من المركزى للمصارف

سيد بدر 6:31 م, الأربعاء, 8 يناير 20