مشروع قانون البنوك الجديد يغلق الباب الأخير أمام الصرافات

الأبيض: حجم النشاط غير مُجزٍ.. و20 مليون جنيه لرأس المال مُبالَغ فيه أمنية إبراهيم رفع مقترح قانون الجهاز المصرفي الجديد الحد الأدنى لرءوس أموال شركات الصرافة، إلى 20 مليون جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه في القانون رقم 88 لعام 2003. وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرا

الأبيض: حجم النشاط غير مُجزٍ.. و20 مليون جنيه لرأس المال مُبالَغ فيه



أمنية إبراهيم



رفع مقترح قانون الجهاز المصرفي الجديد الحد الأدنى لرءوس أموال شركات الصرافة، إلى 20 مليون جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه في القانون رقم 88 لعام 2003.

وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، إن الحد الأدنى المقترح في القانون الجديد مُبالَغ فيه، ولا يتناسب أبدًا مع حجم النشاط في السوق.

وتابع: حال إقرار القانون والحد الأدنى المقرر ستخرج أغلب شركات الصرافة من السوق، إذ إن هناك شركات يقلّ رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه في عام 2003 نجحت الصرافات في الحصول على حكم قضائي من مجلس الدولة بعدم سريان قانون البنوك رقم 88 عليها.

كان قانون البنوك السارى حاليًّا قد رفع الحد الأدنى لرءوس أموال الصرافات من مليون جنيه إلى 5 ملايين، عام 2003، إلا أن الشركات القائمة حينها قامت بتحريك دعوى قضائية بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي عليها، ونجحت في الحصول على حكم قضائي بذلك.

وقال الأبيض إن إجراء زيادات في رءوس أموال الشركات حاليًّا غير مُجزٍ، خاصة أن الصرافات تعانى شللًا شبه تام في التعاملات، وأغلب العملات الأجنبية يتم تداولها عبر البنوك منذ التعويم، مشيرًا إلى أن الشركات الحالية العاملة بالسوق يبلغ عددها 60 من أصل 125 شركة مرخصًا لها، أغلبها إما موقوف عن العمل أو تم شطبه.

واستبعد اتجاه الشركات للاندماج للتوافق مع المعايير، مشيرًا إلى أن الهدف من تأسيس أي منشأة تحقيق عائد استثمارى منها، والذى أصبح في سوق الصرافات في ظل الوضع الراهن، لا يضاهي العائد على ودائع البنوك وأوعيتها الادخارية التي لا تحتاج لمصروفات تشغيل، كما أنها لا يوجد بها مخاطرة.

وأكد ضرورة دراسة القائمين على تعديل قانون البنوك أوضاع السوق بصورة أكبر وفتح حوار مع الأطراف المختلفة التى يشملها القانون؛ للوصول لحلول مُرضية ومناسبة للأوضاع الجارية وظروف السوق.