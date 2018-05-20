مشروع ضخم للتأمين متناهى الصغر فى 4 محافظات خلال أسابيع

الشاذلي جمعة:تشهد الأسابيع المقبلة إطلاق أكبر مشروع للتأمين متناهى الصغر، عبر توقيع بروتوكول تعاون بين محافظى القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والقليوبية مع شركة «مصر للتأمين التكافلى»، وقيامها بدور التسويق لوثيقة «المصريين» متناهية الصغر. كشف حمدى عبد المولى - وسيط تأمين متخص

الشاذلي جمعة:

تشهد الأسابيع المقبلة إطلاق أكبر مشروع للتأمين متناهى الصغر، عبر توقيع بروتوكول تعاون بين محافظى القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والقليوبية مع شركة «مصر للتأمين التكافلى»، وقيامها بدور التسويق لوثيقة «المصريين» متناهية الصغر.

كشف حمدى عبد المولى – وسيط تأمين متخصص فى نشاط التأمين متناهى الصغر – أن ذلك يأتى فى إطار إستراتيجية الشمول المالى التى تسعى الحكومة لتطبيقها بجانب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمد مظلة التأمين للعمالة المؤقتة والموسمية ومحدودى الدخل.



وأوضح عبد المولى – وسيط التحالف- أنه بموجب البروتوكول مع تلك المحافظات سيتم التنسيق والتعاون مع كل المديريات التابعة لتلك المحافظات، مثل التعليم والصحة والزراعة والإسكان والنقل والطرق، لافتا إلى أن تلك المديريات تابعة إداريا وماليا للمحافظات بينما تتبع رقابيا للوزارات.

وأكد أن التعاون يشمل السماح له بتسويق وثيقة «المصريين» الخاصة بشركة «مصر للتأمين التكافلى» بالجهات التابعة لهذه المديريات، مثل الفلاحين أصحاب الحيازات الزراعية بالجمعيات الزراعية بالقرى والمحافظات وكذلك أفران الخبز وغيرها من أماكن العملاء الذين لا يتمتعون بتغطيات تأمينية.

وتغطى الوثيقة مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى المستديم بمبلغ 100 ألف جنيه، وكذلك الجزئى المستديم بنسبة من المبلغ، وفقا لنسبة العجز التى يحددها التقرير الطبى، بجانب تغطية مصاريف العلاج بمبلغ 5000 جنيه والأجهزة التعويضية بـ3000 جنيه ونقل الجثمان بـ3000 جنيه. وصرح بأن هذه المحافظات بها 12 مليون عميل مستهدف لا تغطيهم مظلة التأمين، متوقعا أن تتم تغطية هذه الشريحة خلال الأربع سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك فئات كثيرة كالعاملين بأجهزة الإدارة المحلية والعمالة المؤقتة والحرفيين وأصحاب المهن الحرة وهى تحتاج إلى تغطية تأمينية مثل السائقين البالغ عددهم 6 ملايين سائق وكذلك الصيادون البالغ عددهم 2 مليون صياد.

وكشف أنه جارٍ التفاوض مع جمعيات الصيادين بمحافظتى دمياط التى يوجد بها 24 ألف صياد وكفر الشيخ التى يوجد بها 14 ألف صياد، بهدف التأمين على الصيادين المقيدين بسجلات هذه الجمعيات، وهم من العمالة المؤقتة ومحدودى الدخل.

وأشار إلى المفاوضات الجارية بين «مصر للتأمين التكافلى» والمصرف المتحد، موضحا أنه مقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للبنك خلال أيام لحسم التعاقد، للبدء فى تسويق منتجات الشركة عبر فروع البنك على مستوى الجمهورية وفقا لتحالفات التأمين البنكى.

وكشف عن اجتماعه مع المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لطلب السماح لشركة «مصر للتأمين التكافلى» بالتعاقد مع «فورى بلس» التابعة لشركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية لتوزيع وثيقة «المصريين» عبر فروع «فورى بلس» البالغة 100 فرعا.

وأوضح أنه بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية سترسل شركة فورى بيانات شخصية للعملاء الراغبين فى التأمين إلى شركة التأمين ليتم إصدار الوثيقة وتقوم «فورى» كذلك بتحصيل القسط من العميل وتسليم الوثيقة.

وأكد أن الهيئة أبدت تجاوبا للموافقة على التعاقد، خاصة أن «فورى» لن تقوم بالإصدار، بل سيتم الإصدار بشركة التأمين وإرسال الوثيقة إلى فروع «فورى» لتسليمها للعملاء مع تحصيل الأخيرة القسط دون تدخل فى أعمال الاكتتاب والتسعير للوثيقة. من جانب آخر، لفت إلى نجاحه فى تسويق وثيقة للتأمين على الطلبة، خاصة بشركة «مصر للتأمين»، والتعاقد مع 4 مديريات تعليمية بشمال وجنوب سيناء وبورسعيد والبحر الأحمر.

وأضاف أن الوثيقة تغطى مخاطر الوفاة بحادث والعجز الكلى المستديم بمبلغ 100 ألف جنيه، كما يغطى العلاج الطبى بمبلغ 2000 جنيه، وكذلك الأجهزة التعويضية بـ1500 جنيه، ومصاريف نقل الجثمان فى حالة الوفاة بـ1500 جنيه، فيما يبلغ قسط التأمين 15 جنيها، منها جنيه يتم التبرع به لصالح صندوق تحيا مصر، و2 لصالح المدرسة، وجنيه لكل إدارة تعليمية، وآخر لمديرية التربية والتعليم التى يتبع لها الطالب حامل الوثيقة.

وأوضح أنه تواصل مع المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تشكيل وزارتى التعليم والتعليم العالى بجانب مشيخة الأزهر الشريف ثلاث لجان متخصصة لوضع النظم الأساسية لصناديق التأمين على الطلاب البالغ عددهم 24 مليونا فى جميع المراحل التعليمية قبل الجامعية والجامعية والمعاهد والكليات الأزهرية، لافتا إلى أن الهيئة أكدت أنه لا تعارض بين عمل هذه الصناديق وبين إصدار شركات التأمين لوثائق للتأمين على الطلاب والتعاقد مع مديريات التربية والتعليم كما فعلت «مصر للتأمين» خلال الفترة الماضية.

وكشف عن المفاوضات الجارية مع وزارة التعليم العالى للتأمين على طبة الجامعات، مشيرا إلى لقائه مع الدكتور محمد موسى، رئيس قطاع المكتب الفنى للمجلس الأعلى للجامعات، وحصوله على موافقة رئيس المجلس الأعلى للجامعات يوسف رشاد.

وأشار إلى أنه قدم عرضين من كل من شركتى «مصر للتأمين التكافلى» و»المصرية للتأمين التكافلى» –ممتلكات-، للتأمين على طلبة الجامعات فى 24 جامعة حكومية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات وبها حوالى 2.5 مليون طالب.

وأضاف أنه سيتم بموجب التعاقد تنظيم ندوات تثقيفية للطلبة فى تلك الكليات لتوعيتهم بأهمية التأمين فى حياتهم والتسويق لوثيقة التأمين، لافتا إلى أن عمداء الكليات سيمدون الشركة الفائزة بكشوف بها عدد الطلبة وهيئات التدريس والعاملين الراغبين فى شراء الوثيقة ليتم إصدارها بشركة التأمين.

وتغطى الوثيقة مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبلغ 100 ألف جنيه بجانب تغطية العجز الجزئى المستديم وفقا لنسبة العجز بالتقرير الطبى وكذلك تغطية العلاج الطبى بمبلغ 2000 جنيه والأجهزة التعويضية بـ1500 جنيه، وكذلك مصاريف نقل الجثمان فى حالة الوفاة بـ1500 جنيه.

وتوقع أن يتم حسم التأمين على طلبة الجامعات خلال الشهر الحالى وتطبيقه قبل بداية العام الدراسى الجديد، وسيتم التبرع بجزء من القسط التأمينى لصالح صندوق تحيا مصر فى إطار المسئولية الاجتماعية لشركات التأمين والجامعات.

واعتبر أن التأمين متناهى الصغر هوالحصان الرابح فى قطاع التأمين خلال الفترة المقبل، وخاصة فى ظل تشجيع الدولة لهذا النشاط والذى يستهدف ملايين المواطنين خارج مظلة التأمين حاليا بما يسمح بتوسيع قاعدة العملاء وجذب شريحة جديدة من العملاء وزيادة محفظة الأقساط واستثمارات قطاع التأمين ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى والتى تبلغ أقل من 1% حاليا وذلك يتمشى مع إستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين 2018/2022.

وكشف عن قرب التعاقد مع وزارة الزراعة لتسويق وثيقة التأمين على المحاصيل فى الأراضى التابعة للوزارة مع المساح بتسويق الوثيقة لدى الأفراد والشركات المالكة لمساحات أراضٍ زراعية.

وأوضح أنه التقى وزير الزراعة عبد المنعم البنا لعرض المشروع بهدف توفير التأمين ضد مخاطر الطقس السيئ والكوارث التى قد تؤدى إلى تلف المحصول وكذلك الديدان والحشرات التى تصيب المحاصيل وتسبب خسائر، حيث تلتزم شركة التأمين بسداد كل المصروفات التى تكبدها المزارع فى محصوله الذى أصابه التلف.

واعتبر أن الحصول على موافقة الوزارة ستعطى دفعة للتأمين الزراعى فى مصر، وهومن التغطيات التى أحجمت عنها شركات التأمين خلال الفترة الماضية بينما نجحت فيها دول أخرى فى أفريقيا.

وطالب الدولة باتخاذ خطوات جادة وفعلية من الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فيها لحل مشكلة البطالة بين الشباب.

وأوضح عبد المولى أن وجود وسطاء تأمين متخصصين وفقا لما تدرسه الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا تطبيقه خلال الفترة المقبل فى نشاط التأمين متناهى الصغر فى مصر يحتاج إلى قيام الهيئة تعديلات القانون 10 لسنة 1981 بتقديم حوافز لهذا النشاط وفقا لإستراتيجيتها لقطاع التأمين 2018/2022 من خلال إعفاء أقساط التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التطوير أوتخفيضها وبالتالى يتم تشجيع شركات التأمين على مزاولة ذلك الفرع أولا فليس من المعقول أن يكون هناك وسطاء متخصصون فى نشاط التأمين متناهى الصغر ولا يوجد شركات تأمين تزاول ذلك الفرع أومتخصصة فيه. وأكد أن نشاط التأمين متناهى الصغر يحتاج جهدا كبيرا من الوسيط وصبر فى إقناع العميل والذى قد يستغرق شهورا وربما سنة لجلب عقد تأمين متناهى الصغر بجانب المصروفات الخاصة بعملية التسويق. وطالب شركات التأمين بتقديم حوافز للوسطاء للعمل فى هذا النشاط من خلال زيادة حجم العمولات الممنوحة لذلك الفرع وكذلك توفير دورات تدريبية للوسطاء فى ذلك الفرع التأمينى حتى يكتسب الوسطاء خبرة وتزيد مهاراتهم البيعية.