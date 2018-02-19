مشروع صناعي متكامل للشباب السيناوي في القنطرة غرب

مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية يعتمد مشروع للشباب بمساحة كيلومتر مربع واستثمارات فوق المليار جنيه نادية صابر تأكيدا لانفراد "المال"، وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش، على مشروع "بشرة خير" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة القنطرة غرب على مساحة كيلومتر مر

مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية يعتمد مشروع للشباب بمساحة كيلومتر مربع واستثمارات فوق المليار جنيه





نادية صابر

تأكيدا لانفراد “المال”، وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش، على مشروع “بشرة خير” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة القنطرة غرب على مساحة كيلومتر مربع، والتي ستطرح للشباب خاصة بمدن القناة وسيناء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية للشباب والاهتمام بخلق فرص عمل في محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة المنطقة مساء أمس الأحد، بحضور الفريق مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية والدكتور ناصر فؤاد أمين عام مجلس الإدارة ومستشاري رئيس الهيئة للشئون القانونية وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب والدكتور خالد سري صيام والاستاذ أشرف نجم ومحمود رزق مستشار رئيس هيئة قناة السويس، لاعتماد المشروعات المقدمة وكذلك جدول الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وقال الفريق مهاب مميش إن المجلس وافق على المشروع المقدم من جمعية اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس علاء السقطي بمساحة كيلومتر مربع تتضمن مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في صناعات الأقمشة والملابس الجاهزة، ومواد التعبئة والتغليف، والأدوات الكهربائية وآخر للصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى توفير هذا المشروع لأكثر من 35 ألف فرصة عمل للشباب.

وأعلن الفريق مميش أن إدارة المنطقة اتفقت خلال جلسات المباحثات حول المشروع مع الجمعية على إطلاق اسم للمشروع وهو “بشرة خير” والذي سيقدم الخير كله لشباب مصر عامة وشباب سيناء بشكل خاص، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء الأولوية للشباب لخلق فرص عمل وتنمية مدن القناة وسيناء، لافتاً إلى اهتمام المنطقة الاقتصادية بوجود المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها والتي تعد عصب الاقتصاد الوطني، كما سيلقى المشروع كل الدعم من هيئة قناة السويس.

من جانبه، كشف اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية عن مراحل المشروع التي تقسم إلى 3 مراحل، أولها تبلغ 300 ألف متر مربع للانتهاء من البنية التحتية للمشروع وإنشاء المجمعات لتنتهي خلال عام 2020، والمرحلة الثانية بمساحة 300 ألف متر مربع تنتهي في 2022، والثالثة بمساحة 400 ألف متر مربع تنتهي في 2024، مشيراً إلى حجم استثمارات المشروع والتي تبلغ 1.2 مليار جنيه خلال الست سنوات.

وأضاف درويش أن حجم العمالة المتطلبة للمشروع تبلغ 35 ألف فرصة عمل مقسمة على الثلاث مراحل.

على جانب آخر، قال المهندس علاء السقطي إن الجمعية ستقدم الدعم الفني والمهني لمشغلي الوحدات من خلال إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتوضيح الأهداف والمهام والمسئوليات للمشروع، أيضاً مساندة الشباب في تطوير مشروعاتهم من خلال تواجد مراكز الأبحاث والدعم الفني للمشروعات وتسويقها من قبل الجمعية.

وقد أثنى أعضاء مجلس الإدارة على أهمية هذا المشروع باعتباره نواة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الهامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أبدت الدكتورة هالة السعيد تفاؤلها بهذا المشروع، مشيرة إلى أن منطقة القنطرة غرب من المناطق الواعدة لهذه المشروعات.