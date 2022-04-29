مشروع رواد 2030 يعلن فوز فريق Egike بكأس الدورة الرمضانية الأولى للشركات الناشئة

أعلن مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فوز فريق “Egike” بالدورة الرمضانية للشركات الناشئة بمشاركة 10 شركات من مختلف القطاعات والتخصصات، وذلك بعد وصول فريق انطلاقه والفريق الفائز إلى النهائي.

مشروع رواد 2030

وأوضحت د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن أولى مباريات الدورة الرمضانية هذا العام قد انطلقت بين شركة “يلا فى السكة” وشركة “واليت فى أحد الملاعب الخماسية، مضيفه أن تلك الدورة جاءت بهدف توطيد العلاقات بين شباب الشركات الناشئة.

وتابعت: إن الدورة جاءت كذلك فى إطار حرص مشروع رواد 2030 على تقديم مبادرة متميزة كل رمضان لشباب الشركات الناشئة.

وكانت الدورة الرمضانية شهدت مشاركة 10 شركات ناشئة شاركت هى شركة ادزيلى، وMoneyfellows، شركة ووليت، Egike، Eyouth، شركة “يلا فى السكة”، انطلاقة، MMG، Career180، OBM Education.