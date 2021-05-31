مشروع «رواد 2030» يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة بنها لنشر ثقافة ريادة الأعمال

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030 اتفاقية تعاون مع جامعة بنها، حول نشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم فكر العمل الحر بين الشباب عن طريق حملة المليون ريادي، حيث وقعت الاتفاقية د.غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 ممثلة عن وزارة التخطيط والدكتور ناصر الجيراوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.

وأوضحت د. غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الاتفاق علي إنشاء حاضنة أعمال بجامعة بنها بهدف خدمة شباب الجامعة وتشجيع العمل بها، حيث تسهم تلك الحاضنة في مساندة طلاب الجامعة وخريجيها لتطوير أفكارهم لتصبح مشروعات علي أرض الواقع.

وأضافت د. غادة خليل، أن مشروع رواد 2030 يهدف فى الأساس إلى تحفيز روح الابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين كل طوائف المجتمع، خاصة الشباب الذين يمثلون العماد الأساسي لتحقيق آمال وطموحات الدولة، مشيرة إلى أن المشروع يقوم بتحديد الأنشطة التى تساعد على إرساء منظومة متكاملة للابتكار، من خلال عدد من الفعاليات منها تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية لتأهيل الطلاب والشباب فى مختلف مجالات العمل.

ومن جانبه أشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بمشروع رواد 2030 الذى يهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، كما قدم غرباوي درع الجامعة لدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، وذلك نظرًا للمجهود الذي يبذله المشروع في الاهتمام بدعم الشباب، ولدوره الرائد في نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بينهم.