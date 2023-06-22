مشروع حكومي لإعادة إحياء «كبرتاج حلوان» وتحويله لمنتجع استشفاء

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بديوان عام وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث مشروع إعادة إحياء “كبريتاج حلوان”، في إطار جهود الدولة لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل الاستفادة من “كبريتاج حلوان”، حيث قدم محافظ القاهرة عرضًا مفصلاُ حول المنتجع الاستشفائي، والذي تم افتتاحه عام 1899، ومكانته الذي حظي بها في الكثير من الموسوعات العالمية للعلاج الطبيعي بالمياه، وتوافد عليه السائحون للعلاج آنذاك.

وأضاف “عبدالغفار” أن الوزير اطلع على الموقف الحالي لكبريتاج حلوان، وما وصلت إليه المبان الملحقة به سواء الإدارية أو الاستشفائية، كما اطلع الوزير على الموقف الحالي لمركز حلوان الكبريتي التابع لوزارة الصحة، والذي يقدم خدمات العلاج الطبيعي.

وتابع “عبدالغفار” أن الجانبين ناقشا الرؤية المستقبلية في التعاون لإحياء مشروع “كبريتاج حلوان”، حيث اتفقا على سرعة التعاون مع أحد المكاتب الهندسية لوضع تصور لتطوير المشروع، حيث أكد الوزير تقديم التعاون الكامل مع محافظة القاهرة ليضاف المنتجع إلى خريطة منتجعات الاستشفاء في مصر.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وضع مشروع إحياء “كبريتاج حلوان” على رأس أولويات العمل، ليضاف إلى الوجهات السياحية العالمية بمحافظة القاهرة، والتي ستصبح العاصمة الرائدة والوجهة السياحية، والثقافية، والفنية، والعملية والعلمية بحلول عام 2030، موجهًا الشكر لوزير الصحة لتعاونه المثمر مع المحافظة ودعمه المنظومة الصحية، مما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.