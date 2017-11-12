مشروع تنظيم الفتوى أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحى تناقش عدد من برامج التوك شو مساء اليوم الأحد، عددا من القضايا الهامة لاسيما مشروع قانون تنظيم الفتوى، في ظل ما أثارته فتاوى سابقة من جدل واسع. وبحسب ما رصدته "المال"، ستكون أهم البرامج والقضايا كالتالي: حسن أبوطالب ضيف فى دائرة الضوء على الأولى يحل الدكتو

رحاب صبحى

تناقش عدد من برامج التوك شو مساء اليوم الأحد، عددا من القضايا الهامة لاسيما مشروع قانون تنظيم الفتوى، في ظل ما أثارته فتاوى سابقة من جدل واسع.

وبحسب ما رصدته “المال”، ستكون أهم البرامج والقضايا كالتالي:

حسن أبوطالب ضيف فى دائرة الضوء على الأولى





يحل الدكتور حسن أبوطالب، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ، في السابعة مساء، ضيفا على الإعلامى إبراهيم حجازى فى برنامج “دائرة الضوء” على القناة الأولى .

ويتحدث أبو طالب عن الدور المصرى فى احتواء أزمة لبنان وتفاصيل تحركات القاهرة فى 6 عواصم عربية لإحتواء الأزمة التى أثيرت عقب الإستقالة المفاجئة من سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى والتى أعلن عنها من الرياض الإسبوع الماضى.

كما يتطرق اللقاء أيضا إلى الرسائل التى حملها وزير الخارجية سامح شكرى فى جولته الخليجية والتى بدأت اليوم الأحد

فريدة الشوباشى فى حلقة خاصة من” 90 دقيقة “على المحور





تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج” 90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساءً، الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، للحديث عن فترات حكم جمال عبد الناصر وأنور السادات ومبارك والإخوان والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتكشف فريدة خلال الحوار أسباب إتهامها للشيخ محمد متولى الشعراوى والسلفيين بإثارة الفتن فى المجتمع ، كما ترصد لماذا ترى أن تعدد الزوجات حرام وعدم فرضية الحجاب وحقيقة تشبيهها النقاب بـ”التوك توك”.

كما ترصد فريدة الشوباشى خلال الحوار طرق تلقى الأحزاب السياسية تمويلات من الخارج ، وكيف يؤثر ذلك على أداء هذه الأحزاب.

وخلال الحوار ستوجه فريدة الشوباشى مجموعة من الرسائل لشباب منتدى العالم والمهندس شريف إسماعيل والدكتور على عبد العالم واللاعب الدولى محمد صلاح و الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل و الدكتور أحمد الطيب والشيخ خالد الجندى والدكتور خالد منتصر

وزير التعليم العالى والبحث العلمى الاسبق ضيف” من ماسبيرو” على الأولى





يستضيف برنامج “من ماسبيرو” فى العاشرة مساءً على القناة الاولى ، الدكتور عمرو عزت سلامه الأمين العام لاتحاد الجامعات العربيه ووزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق.

و يدور الحوار حول فوزه بامانة اتحاد الجامعات العربيه وكيفية توحيد الصف العربى عن طريق الجامعات العربيه وأيضا كيفية مواجهة مشاكلنا الحياتية وما مدى ودور خدمة البحث العلمى للقضايا المجتمعيه المعاشه فى الواقع، ولماذا لا تطبق نتائج وتوصيات الكم الكبير من الرسائل العلمية (كل حسب مجاله) لاحداث التغيير والتطوير اللازم والضرورى على وجهه السرعه فى جميع مؤسسات الدوله

الحلقه تقديم أمنيه مكرم وعاطف كامل ومن إخراج طارق سند، البرنامج يرأس تحريره دكتورة أمل أبو عرام

” أخر النهار” يفتح ملف مشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد





يفتح الإعلامى عمرو الكحكى، فى حلقة اليوم الأحد من برنامجه “آخر النهار” فى الثامنة مساءً على قناة النهار ،ملف الإفتاء ومشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد، الذى يستعد مجلس النواب لإقراره قريبا.

ويستضيف كل من اللواء شكرى الجندى، عضو لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والداعية السلفى سامح عبد الحميد، فى لقاء خاص حول مشروع قانون تنظيم الفتوى، المتوقع أن يناقشه مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد موافقة لجنة الشؤون الدينية على المشروع بشكل نهائى ورفع تقريرها بشأنها لهيئة مكتب المجلس، استعدادا لإدراجه ضمن جدول الجلسة العامة.

وتتضمن الحلقة تغطية وافية لملف الإفتاء ومشروع قانون تنظيم الفتوى، عبر استعراض “الكحكى” لكل المخاوف والتحذيرات والتساؤلات التى أثارها البعض بشأن القانون، سواء من المواطنين أو الدعاة، ومنها هل يكون القانون خطوة على طريق التنظيم الحقيقى لمسألة الفتوى المثيرة للجدل؟ أم أن هناك تيارا من الدعاة لا ينوون الالتزام به؟ وما الأسباب التى دفعت مجلس النواب للاهتمام بهذه القضية؟

ملف انتخابات الأندية الرياضية موضوع “هنا العاصمة “على سى بى سى





يفتح برنامج “هنا العاصمة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة سى بى سى فى التاسعة مساءً ، ملف انتخابات الأندية الرياضية، .

ويقدم البرنامج مناظرات ساخنة بين المرشحين فى انتخابات الأندية، ويستضيف أبرز المتقدمين حيث يكشفون عن برامجهم للأندية وأبرز خططهم للتطوير فيها..