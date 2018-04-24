مشروع برايم يتعاقد على توريد محصول خضراوات ببني سويف

الصاوي أحمدنجح مشروع "برايم" لدعم صغار المزارعين الذي تُشرف عليه منظمة "إيفاد" في تفعيل الزراعة التعاقدية لمزارعي محافظة بني سويف تحت مسمى (زراعات تعاقدية - مشروع برايم)، حيث تم اليوم تفعيل تعاقد زراعة وتوريد محصول الباميا لمساحة 10 أفدنة بقرية "ابشنا "مركز بنى سويف.وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزر

الصاوي أحمد

نجح مشروع “برايم” لدعم صغار المزارعين الذي تُشرف عليه منظمة “إيفاد” في تفعيل الزراعة التعاقدية لمزارعي محافظة بني سويف تحت مسمى (زراعات تعاقدية – مشروع برايم)، حيث تم اليوم تفعيل تعاقد زراعة وتوريد محصول الباميا لمساحة 10 أفدنة بقرية “ابشنا “مركز بنى سويف.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة لـ”المال” أن طرفى التعاقد هما شركة “مكتب النيل للتصدير” جهة الشراء و”الجمعية التعاونية” الزراعية بقرية “أبشنا” التابعة لمركز ومدينة بنى سويف وهي جهة البيع، وذلك برعاية وحضور مسؤولى مشروع برايم – تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين الذي ينقذه صندوق التنمية الزراعية- إيفاد.

وأكد الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة في تصريحات سابقة لـ”المال” أن تطبيق الزراعة التعاقدية، هي أبرز الملفات التي تسعى الوزارة لتطبيقها لرفع العبء عن المزارعين في تسويق محصولهم.

وتتضمن بنود العقود الجديد عدة بنود أهمها أن تلتزم الشركة بشراء كامل المحصول بسعر السوق من المساحة المتعاقد على شراء محصولها وهي 10 أفدنة؛ كما يحصل الفدان الواحد على 1000 جنيه في شكل دعم عيني للتقاوي والأسمدة على أن تقوم الجمعية الزراعية بمراعاة التزام المزارعين بتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق برش المبيدات والأسمدة.

وتضمنت العقود التي تنشر “المال” نسخة منها أن الشرط الجزائي هو 3000 جنيه كتعويض للفدان الواحد يدفعها الطرف المخل بالعقد للطرف الآخر في حالة رفضت الشركة شراء المحصول بعد النضج أو العكس.

وتعتبر أسعار البامية هي الأغلى بين جميع الخضراوات، ويصل سعرها حاليا لـ35 جنيها للكيلو.

والإيفاد هو المنظمة الدولية للتنمية الزراعية وتابعة للأمم المتحدة ويقع مقر الصندوق في العاصمة الإيطالية روما، ويستهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة في الدول النامية.



