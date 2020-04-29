مشروع بحثي بجامعة النيل لاستخدام الأشعة السينية في فحص كورونا

يمكن أن تبرز الأشعة السينية للصدر وجود العدوى

يعد فريق بحثي من مركز علوم المعلوماتية التابع لمكتب الأبحاث بجامعة النيل الأهلية، مشروع بحثي يقوم على فحص المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19 ، باستخدام الأشعة السينية للصدر.

وتستخدم الأشعة السينية للصدر لتصنيف الالتهاب الرئوي الفيروسي والبكتيري والتنبؤ بالمضاعفات المحتملة.

ويقوم على إدارة واختبار المشروع البحثي د.مصطفى العطار ، مدير برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة النيل الأهلية (باحث رئيسي) ، د. أحمد عوض (باحث رئيسي مشارك) د. محمد الحلو (باحث رئيسي مشارك).

من جانبه أكد فريق العمل القائم على فكرة المشروع أن عدوى COVID-19، تتسبب في الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد في كلا الرئتين حيث يمكن أن تبرز الأشعة السينية للصدر وجودها.

واشار الفريق البحثي إلى أن سهولة استخدام الأشعة السينية ، فضلا عن كونها منخفضة التكلفة وسريعة للتحقق من وجود تشوهات في الرئة باستخدام صور الأشعة السينية.

وأكد الفريق البحثي، أن المشروع البحثي يهدف بشكل أساسي إلى تطوير أداة برمجية لفحص مرضى COVID-19 .