مشروع بتروكيماويات فى كفر الشيخ لتحويل قش الأرز لألواح خشبية

كشف وزيرالبيئة خالد فهمى، أن إحدى شركات البتروكيماويات بدأت مفاوضات مع الوزارة ومحافظة كفر الشيخ لإنشاء مصنع لتحويل قش الأرز والمخلفات الزراعية لألواح خشب تستخدم فى صناعة الأثاث، مضيفاً أن الأرض اللازمة للمشروع تم توفيرها حاليا.

وأضاف، فى تصريحات للصحفيين على هامش الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة بمناسبة الانتهاء من أعمال مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة باسم “السحابة السوداء” لعام 2017، أنه يجرى حالياً التفاوض حول إمكانية تضمّن المشروع خط إنتاج واحدا أم خطين، غير أنه أكد أن التكلفة الإجمالية للمشروع لن يتم إعلانها إلا بعد البدء فيه.

وفى سياق متصل، قال فهمي إن الوزارة ستعلن عن الملامح العامة لمنظومة جمع وتدوير القمامة وإدارة المخلفات خلال أسبوعين، مضيفاً أنها قدمت الأوراق الخاصة بالمنظومة لمرفق الكهرباء لتحديد تعريفة الطاقة لأنه للمرة الأولى يتم استخدام المخلفات لتوليد طاقة كهربية.

فى سياق متصل، أكد الوزير أنه تم الالتقاء مع محافظ الأقصر لعمل تجربة فى كيفية السيطرة على عمليات حرق قصب السكر هناك بما يشبه المنظومة التى اتخذتها لمنع حرق قش الأرز، ومن المقرر أن توفر الوزارة معدات سيتم تأجيرها لصالح المزارعين لاستخدامها فى تحويل مخلفات القصب لعلف حيوانى.

كانت الوزارة قد وقعت بروتوكول تعاون لتشغيل معدات فى موسم حصاد الأرز بقيمة إيجارية رمزية لصالح المتعهدين من الفلاحين الذين يقومون بجمع وكبس مخلفات قش الأرز من خلال تلك المعدات، ضمن خطة مواجهة حالات حرق المخلفات الزراعية.

وقال محافظ كفر الشيخ، اللواء سيد نصر، إن المحافظة خصصت الأرض اللازمة لمشروع شركة البتروكيماويات وتصل مساحتها إلى 150 فدانا فى المنطقة الصناعية بمطوبس، ومن المقرر البدء والتنفيذ خلال الشهور القليلة المقبلة، لافتا إلى أنها ستتعاون مع الشركة فى توفير قش الأرز ومخلفاته بجانب مخالفات المحافظات المجاورة.

وأوضح أن وزارة البيئة قامت بدور أساسى مع جميع محافظات الجمهورية فى إمداد المزارعين بالمعدات والميكنات الزراعية اللازمة لتنفيذ منظومة السيطرة على قش الأرز خلال الفترة الماضبية.

