مشروع المناطق التكنولوجية فكرة جيدة ولكن!

❏ حمدى الليثى: يجب أن يواكبها طرح مناقصات حكومية كبرى

❏ أيمن الرفاعى: تنمية القدرات التنافسية الأكثر أهمية للشركات

❏ هشام عبدالغفار: وجود بنية تشريعية وقانونية ضرورة لاجتذاب المستثمرين

❏ مسئول حكومى سابق: أهدافه تغيرت تمامًا مع تعاقب الحقب الوزارية

❏ أشرف الطنبولى: افتتاح فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات الأجدى

❏ ناجى أنيس: تقدم تجربة ناجحة لرجال الأعمال.. وتدار بأسلوب جيد

❏ حسين الجريتلى: اتفاقات ومذكرات تفاهم مع «إيتيدا» لم تدخل حيز التنفيذ بعد

محمود جمال – سمية كمال

بعد مرور عام على افتتاح أول منطقتين تكنولوجيتين فى «برج العرب» و«أسيوط»، واتجاه وزارة الاتصالات نحو افتتاح منطقتين أخريين فى «السادات» و»بنى سويف»، إلا أن شركات التكنولوجيا مازالت تبحث عن فرص استثمارية واعدة من خلال طرح مناقصات حكومية عملاقة تلعب فيها دورًا أساسيًّا عبر الدخول فى شراكات مع كيانات عالمية، كما تسعى أيضًا إلى رفع كفاءات موظفيها، وتنمية المزايا التنافسية بما يؤهلها للتوسع فى الأسواق الخارجية.

وأجمع عدد من مسئولى شركات القطاع بأن فكرة مشروع المناطق التكنولوجية جيدة لاسيما أنها تستهدف نشر التكنولوجيا على نطاق جغرافى واسع، إلا أن السوق المحلية بحاجة أكثر إلى إنشاء فروع لمعاهد تكنولوجيا المعلومات «ITI» التابع للوزارة، وإطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» حزمة من المبادرات التنموية تحقق عوائد إيجابية للشركات.

وقال الدكتور حمدى الليثى، رئيس شركة ليناتل لحلول الاتصالات، إن مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة فكرة جيدة، تستهدف نشر التكنولوجيا على نطاق جغرافى واسع، إلا أنه يجب طرح مناقصات حكومية عملاقة تكون شركات التكنولوجيا المحلية دورا محوريا فيها، عبر الدخول فى تحالفات أو شراكات استراتيجية مع كيانات عالمية.

وكانت إيتيدا قد تعاقدت خلال النصف الأول من العام الحالى مع 22 شركة محلية وأجنبية، وبنكين أحدهما مصرى، والآخر خليجى، و4 جهات بحثية، للتواجد بمنطقتى «برج العرب»، و«أسيوط»، التكنولوجيتين، من بينهم شركات «راية» و«أكسيد» لخدمات التعهيد، و«IST»، و«MCS» للحلول التكنولوجية، و«E-FINANCE» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية»، ومجموعة «ترانشن»، و«ميجان» الصينيتين للهواتف، اللتين تخططان لإنشاء مصنعين لإنتاج أجهزة المحمول بالسوق المحلية.

بالإضافة إلى التحالف الفائز بعقد إدارة وتشغيل مجمع إبداع برج العرب، والذى تقوده جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، ويتألف من 13 شركة تكنولوجيا معلومات منها «آى بى إم»، و«إنديور كابيتال»، و«إى سبايس»، و«إتقان»، و«ساى وير»، و«إينوفتى».

وأوضح أيمن الرفاعى، مدير شركة IX-DEV البريطانية بمصر للحلول التكنولوجية، أن الشركات أكثر احتياجا إلى تنمية قدرات موظفيها من خلال مبادرات تطلقها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بالقطاع، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على تسويق منتجاتها بالخارج.

وأكد الرفاعى أن دخول أى مستثمر أجنبى للسوق المصرية يتطلب وضع بنية تشريعية وقانونية تتعلق بخدمات التجارة الإلكترونية، وحرية تداول المعلومات، وتنظيم سوق الخدمات السحابية وغيرها.

وأشار حسنى، رئيس إيتيدا لـ»المال» فى أغسطس الماضى، إلى أن عدد المترددين

حاليا على منطقة برج العرب يصل إلى 200 فرد يوميًّا، ومن المتوقع وصولهم من 400 إلى 500 فرد خلال الـ3 أشهر المقبلة، لاسيما مع بدء عمل مركز خدمة المواطنين بالمنطقة، مما يقتضى توفير وسيلة مواصلات مناسبة كل 10 دقائق على الأقل.

واعتبر مدير شركة IX-DEV أن النموذج الاستثمارى الأنسب لإدارة المناطق الجديدة هو طرح أراضٍ على القطاع الخاص، والذى سيتولى بدوره إجراءات ترفيقها دون مشاركة الدولة على غرار النموذج المتبع فى إدارة وادى السيليكون بأمريكا.

واتفق مع الرأى السابق، الدكتور هشام عبدالغفار، الشريك المؤسس بتحالف «menagurus» لتمويل الأفكار الإبداعية فى التأكيد على أهمية تذليل العقبات القانونية والتشريعية لاجتذاب رءوس الأموال الأجنبية للمناطق الجديدة، ومنها ضرورة سن قانون للإفلاس بالتزامن مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها ثبات سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه.

وأضاف أن الشركات المصرية والعالمية اتجهت خلال الشهور الأخيرة لاستئجار مساحات فى منطقتى «برج العرب» و»أسيوط» التكنولوجيتين بعد صدور قانون حوافز ضمانات الاستثمار الجديد، والذى تضمنت بنوده حوافز وتسهيلات جمركية للشركات العاملة هناك.

وينص قانون الاستثمار الجديد على إعفاء مستلزمات إنتاج الشركات العاملة بالمناطق التكنولوجية المستوردة من سداد الجمارك والضرائب، وخصم نسبة من الضرائب تصل إلى %80 من إجمالى رأس المال المدفوع، كما لا يفرق بين جنسية المستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب.

وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أكد فى تصريحات سابقة أن إضافة باب كامل للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية بالقانون يعطى رسالة قوية للمستثمرين محليا وخارجيا بإيمان القيادة السياسية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كإحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة بالدولة.

وتولت شركة «وادى النيل» للمقاولات العقارية والاستشارات تنفيذ المرحلة الأولى (العاجلة) فى مدينتى برج العرب وأسيوط، وشملت 11 بناية، منها محال تجارية، ومطاعم، ومراكز تدريب، وخدمات تعهيد بتكلفة 400 مليون جنيه مبدئيًّا، وتم افتتاحهما على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى 2016.

وتخطط الحكومة لإنشاء قرى ذكية، فى 7 مدن، هى: برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، باستثمارات 24 مليار جنيه.

وتخضع إدارة الـ7 مناطق تكنولوجية إلى شركة قابضة، تعرف باسم «واحات السيليكون» أسستها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، خلال العام الماضى برأسمال مليار جنيه، وتسهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويدور سعر إيجار المتر دون تشطيب فى منطقتى «أسيوط» و»برج العرب» التكنولوجيتين بين 80 و100 جنيه ، و120 جنيها للمفروش.

وانتقد مصدر حكومى سابق رفيع المستوى المشروع برمته بعد تغيير الأهداف الأساسية من وراء إنشائه مع تعقب الحقب الوزارية، وتخصيص جزء من ميزانية إيتيدا للمساهمة فى تنفيذه.

ولفت أشرف الطنبولى، رئيس شركة nubis apps للحلول الطيبية، إلى أنه كان من الأجدى إنشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات «ITI» التابع للوزارة على مستوى الجمهورية؛ بهدف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية التى تحتاجها صناعة البرمجيات، موضحا أن الشركات تعانى حاليا ندرة فى الكفاءات لاسيما مع ضعف جودة خريجى الجامعات وهجرة أغلبهم للعمل فى أسواق أوروبا والخليج بحثًا عن المال.

وذكر الدكتور ناجى أنيس، نائب رئيس شركة «نكست فن كلاود» الفلندية لبناء مراكز الداتا سنتر، أن المناطق التكنولوجية تقدم تجربة ناجحة للمستثمرين على مستوى خدمات المرافق العامة، وإتاحة مساحات للشركات، كما أنها تدار بأسلوب استثمارى بواسطة وزارة الاتصالات، وتحت إشراف إيتيدا يحقق عوائد للدولة.

وأكد أنيس فى تصريح سابق، أن «نكست فن كلاود» وقعت فى مارس 2017 مذكرة تفاهم مع شركة «واحات السيليكون» لإدارة وتشغيل المناطق التكنولوجية الجديدة لإنشاء مجمع مراكز بيانات عملاقة فى منطقة برج العرب على مساحة 60 ألف متر باستثمارات 45 مليون يورو، ومن المقرر افتتاحه بداية 2018.

ورأى حسين الجريتلى، الرئيس السابق لإيتيدا، أن الفترة الماضية شهدت توقيع مذكرات وخطابات نوايا بين الشركات العالمية وإيتيدا للتواجد بمنطقتى «برج العرب» و»أسيوط» ولكنها لم ترتق بعد إلى حيز التنفيذ.

وتساءل عن جدوى ضخ الشركات استثمارات بملايين الجنيهات فى مناطق نائية على حد تعبيره تكاد تصل إلى مليارى جنيه حتى الآن، دون وجود توافر آليات لتوظيفها، لافتا إلى أنه كان من المفترض الاستثمار فى تطوير العقول الشابة والأفكار المبتكرة.