مشروع المليون ونصف المليون فدان ينقفذ «صن إيجيبت» من تداعيات كورونا

قال أحمد الغندور رئيس شركة «صن واى إيجيبت» إن مشروع المليون ونصف المليون فدان أنقذ شركته من تباطؤ الأعمال التى فرضتها جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تم تركيب خلايا لتوليد الطاقة من الشمس لتشغيل محطات الرى فى الأراضى الجديدة المستصلحة على مساحة 10 آلاف فدان.

وأضاف أن التعاقدات ساهمت فى تحقيق نمو بنسبة %100 فى حجم أعمال الشركة خلال 2020، ومن المستهدف مضاعفة هذا النمو إلى %200 بنهاية العام الجارى.

وأوضح الغندور فى تصريحات لـ«المال» على هامش مشاركته فى معرضى «إيكوموندو» و«كى إنيرجى» اللذين نظمتهما مجموعة المعارض الإيطالية خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر الماضى فى مركز إكسبو بمدينة ريمينى، أن «صن واى» تسعى للاستحواذ على %25 من تركيبات الخلايا الشمسية للأراضى المقرر استصلاحها الفترة المقبلة بما يجلب لها عوائد تقدر بنحو 50 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المزارعين يلجأون إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية لأنها أقل تكلفة، مقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية، حيث إن تكلفة تركيب وحدة لتشغيل محطات المياه تعادل شراء السولار لمدة عامين.

وتدرس الشركة تركيب محطات طاقة شمسية بإجمالى قدرات تصل إلى 10 ميجاوات وربطها بشبكة الكهرباء خلال عام 2022.

وفيما يتعلق بتداعيات حالة الركود التضخمى التى يعانى منها العالم على سوق تركيبات محطات الخلايا الشمسية، ذكر الغندور أن التراجع يقدر بشكل عام، ولكن الطلب على تلك النوعية من المشاريع ما زال مستمرا، لأن استخدام الطاقة الشمسية يمثل الثقافة السائدة فى العالم والأقل تكلفة مقارنة مع المصادر الأخرى.

ولفت إلى أن العملاء بدأو يلجأون إلى التقليل من حجم الإنفاق على الاستثمار فى هذا المجال فى ظل ارتفاع أسعار التركيبات بنسبة تصل إلى %25 لحين اتضاح الصورة على المستوى العالمى.

وفى سياق متصل، كشف الغندور أن «صن إيجيبت» استفادت من مبادرات البنك المركزى لإتاحة التمويل لتشغيل عمليات، حيث حصل عملاء شركته على تمويلات بقيمة من 5 ملايين جنيه من البنك الزراعى المصرى لتمويل تركيب خلايا شمسية لتشغيل محطات الرى، ومن المتوقع الحصول على 10 ملايين جنيه هذا العام للقيام بنفس الغرض.

وقال الغندور إن شركته تنافس حاليا على تنفيذ أعمال تركيبات خلايا شمسية فى عدد من المناطق الصناعية فى العاشر وأكتوبر والشروق والمنيا وأسيوط، فضلا عن العمل كمقاولين من الباطن لمبان فى العاصمة الإدارية لصالح شركتى «مدكور» و«كرم سولار».

وفى سياق متصل، كشف عن أن شركته ستشارك فى يومى 28 و29 نوفمبر المقبل فى المؤتمر الاستثمارى لأصحاب الأعمال والمستثمرين الذى سينعقد فى ليبيا، لافتا إلى أن «صن واى» من ضمن الكيانات التى ستشارك فى خطة الإعمار بدعم من القيادة السياسية.

وأضاف الغندور أن شركته تتفاوض حاليا لإقامة محطات للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لمحطات الرى فى كينيا بتمويل من البنك الدولى بتكلفة تصل إلى 5 ملايين يورو، كما أنه جار دراسة مشاريع أخرى للربط بالشبكة الكهربائية.