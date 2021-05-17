اقتصاد وأسواق

مشروع الماشية ببورسعيد يستعد لتوفير لحوم عيد الأضحى

سيتم الحجز لعجول الأضاحي والخراف الحية بأسعار مميزة
أماني العزازي 1:52 م, الأثنين, 17 مايو 21 1:52 م, الأثنين, 17 مايو 21

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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن محطة تسمين الماشية واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية، وجار توفيرها حوالى 2000 رأس ماشية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

وقال المحافظ إن المحطة توزع لعدد من المحافظات ومنافذ البيع بالمحافظة لتغطية احتياجات السوق بأسعار تنافسية تقل عن أسعار السوق المحلية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا توفير جميع المتطلبات من اللحوم للمواطنين خلال عيد الأضحى.

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وأضاف أنه سيتم الحجز لعجول الأضاحي والخراف الحية بأسعار مميزة أقل من مثيلاتها في الأسواق قريبا، وسيتم توفير اللحوم بأسعار مناسبة أيضا بجميع المنافذ والسيارات المنتشرة بكل الأحياء ومدينة بورفؤاد استعدادا لعيد الأضحى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، لمتابعة سير العمل وتجهيزات محطة تسمين الماشية بمنطقة القابوطى الجديد، وذلك ضمن الاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور فؤاد البدويهى مدير محطة تسمين الماشية.

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وأشار المحافظ إلى أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن حققت الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

يشار إلى أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة.

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بقلم أماني العزازي

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