مشروع التعاون الإيطالي: تطوير محمية نبق بنصف مليون يورو

عصام عميرةوافق مشروع التعاون الإيطالى التابع للسفارة الإيطالية بالقاهرة على تطوير محمية نبق بجنوب سيناء، وذلك بمنحة تقدر بـ500 ألف يورو.وقالت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع التعاون الإيطالى، إن الجهة المانحة ووزارة البيئة وافقت بشكل مبدئى على عملية تطوير المحمية، وأن البدء فى المشروع فى انت

عصام عميرة

وافق مشروع التعاون الإيطالى التابع للسفارة الإيطالية بالقاهرة على تطوير محمية نبق بجنوب سيناء، وذلك بمنحة تقدر بـ500 ألف يورو.

وقالت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع التعاون الإيطالى، إن الجهة المانحة ووزارة البيئة وافقت بشكل مبدئى على عملية تطوير المحمية، وأن البدء فى المشروع فى انتظار التراخيص الأمنية والإجراءات النهائية لخطة العمل التفصيلية.

وتعد محمية نبق محمية طبيعية مساحتها 600كم2، وتقع هذه المحمية على خليج العقبة في المنطقة ما بين شرم الشيخ ودهب ووادي أم عدوي في جنوب سيناء.

وأضافت أن العمل حاليا مازال جاريا لتطوير محميات وادى الريان بالفيوم، ووادى الجمال بالبحر الأحمر؛ لتوفير أفضل السبل لجذب السياحة البيئية، وزيادة الإقبال عليها، وتطوير الحرف التقليدية لأهالى تلك المناطق لتحسين مستوى المعيشة لهم، وتوفير الخدمات للمقاصد السياحية السياحية، كمظلات وحمامات ومراقبة سوكهم للحفاظ على المحميات، لافتة إلى أن المشروع يقدم حملات توعية مستمرة بأهمية تلك المناطق وإطلاق حملات نظافة بشكل مستمر.

وأشارت أن مشروع التعاون الإيطالى قدم ملفا لضم جبل قطرانى إلى منظمة اليونسكو كمنطقة تراث طبيعىة عالمية، وذلك لتعريف العالم بقيمة هذا المكان.

ويحتوى الجبل على حفريات لا تقدر بثمن وأقدم طريق ممهد فى العالم والذي يقع فى الجزء الشمالى لبحيرة قارون وتبلغ مساحته حوالى 110 كم2.

ويهدف مشروع التعاون الإيطالى فى المرحلة الحالىة إلى مزيد من التعاون المشترك لتفعيل أدوات قطاع حماية الطبيعة، وزيادة العوائد القائمة على مشاركة المجتمعات المحلية لإدارة المحميات الطبيعية بمصر وتحقيق التنمية المستدامة.

وبدأت المرحلة الأولى للمشروع فى التسعينيات مرورا بالمرحلة الثانية فى 2010، حتى وصلت إلى المرحلة الحالية، وذلك بهدف مزيد من التنمية المرتبطة بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الإرث الحضارى والثقافى.