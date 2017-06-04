مشروع استثمارى فى اليونان بتكلفة 8 مليارات دولار بمساهمة خليجية

المال- خاص: أقرت الحكومة اليونانية مشروعا ضخما باستثمارات تصل الى 8 مليارات دولار لتطوير مجمع اولمبيى قديم ومطار اثينا السابق وتحويلهما الى منتجع ضخم يقوم بانشائه كونسرتيوم مكون من مستثنرين من ابو ظيى وشركة فوزيون الصينية العملاقة والتى تمتلك 12 % من شركة توماس كوك البريطانية للسباحة والسفر.



وقال وزير الدولة اليونانى فى الحكومة اليسارية إن اليونان أعطت الضوء الأخضر للمضى قدما فى المشروع وكان من المفترض ان يتم تطوير الموقع وتحويله الى حديقة كبيرة للمدينة الاان الموقعين ظلا مهجورين على مدى العقد الماضى

ويخطط الكونسرتيوم الان لبناء حديقة على مساحة 405 فدان وشقق وفنادق ومولات للتسوق على الموقع.



وتلتزم اليونان بيبع بعض من اصولها وفقا لخطة الانقاذ التى وافقت عليها مع دائنيها وذلك لدعم اقتصادها المتهاوى والذى كان قد أوشك على الافلاس فى العامين الماضيين.



وقالت صحيفة جارديان ان المشروع يعتبر واحدا من اكبر المشروعات الاوروبية فى مجال الانشاءات، وسيتم تشييده على منطقة هيلينيكون الساحلية فى العاصمة اثينا وفقا لصحيفة جارديان.



ومن شأن المشروع ان يعزز الاقتصاد اليونانى ويأتى متزامنا مع بيانات اظهرت نموا طفيفا للاقتصاد اليونانى بنسبة 4 . % فى الشهور الثلاثة الاولى من العام الجارى – الربع الاول – فيما يتوقع ان يحقق معدل نمو موسمى فى الربع الثانى يصل الى 1 . % وكان قد تراجع فى الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة 1 %.

وتراجع الناتح المحلى الاجمالى بنسبة 1.1 % فى الربع الاخير من العام الماضى.