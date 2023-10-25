«مشروعى» تُخطط لإصدار سندات توريق بـقيمة 407 ملايين جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة مشروعى للتمويل الاستهلاكي- التابعة لمجموعة غبور أوتو- تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 407 ملايين جنيه خلال الأيام القليلة المقبلة .

وتعمل «مشروعى» فى مجال التمويل الاستهلاكى، وتم تأسيسها فى 2009، وبدأت بتمويل الأجهزة المنزلية حينها، ثم توسعت لتشمل المركبات الصغيرة (موتوسيكل، تريسيكل، جرار، مينى فان)، وذلك وفقًا لموقعها الإلكترونى.

وأشارت المصادر -فى تصريحات خاصة “المال”- إلى أنه سيتم تقسيم الإصدار إلى 4 شرائح، بقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد، على أن تكون، «الأولى» بحجم 156.2 مليون جنيه بآجال تصل إلى 6 أشهر.

وأضافت أن الشريحة الثانية تقدر بـقيمة 83.4 مليون جنيه، بمدة زمنية 9 شهور، و«الثالثة» بـنحو 74 مليونًا بآجال 12 شهرًا، و«الرابعة» بحوالى 93.2 مليون، ولفترة 24 شهرًا.

ولفتت المصادر إلى أن شركة كابيتال للتوريق ستتولى عملية الإصدار، فيما يقوم البنك التجارى الدولى – مصر، بمهام المستشار المالى ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب أيضًا .

وأضافت أنه تم تعيين مؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه، لمراقب الحسابات ومكتب معتوق بسيونى وحناوى لدور المستشار القانونى.

ووفقًا للموقع الإلكترونى لشركة مشروعى، فإنها تمتلك أكثر من 100 فرع يعمل بها نحو 2000 موظف، وتتبنى رؤية لتحقيق الشمول المالى، تزامنًا مع اتجاه الدولة للنهوض بالاقتصاد، وتضم جميع الفئات فى عمليات التمويل سواء للأفراد أو للشركات. والتوريق هو إصدار شركة ما سندات تُحول من خلالها ديون عملائها إلى أوراق مالية، تقوم ببيعها إلى آخرين بأجل محدد مقابل عائد مجزٍ.