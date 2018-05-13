مشروعان مكسيكان جديدان في الإسكندرية والبحر المتوسط

سمر السيد:قال خوسيه أوكتابيو تريب، سفير المكسيك لدى القاهرة، إن شركتين مكسيكيتين تخططان للاستثمار فى السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، الأولى هى شركة «بوليمرس أوف ميكسيكو» وتستهدف إنشاء محطتين للبلاستيك بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع الهيئة العامة ل

سمر السيد:

قال خوسيه أوكتابيو تريب، سفير المكسيك لدى القاهرة، إن شركتين مكسيكيتين تخططان للاستثمار فى السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، الأولى هى شركة «بوليمرس أوف ميكسيكو» وتستهدف إنشاء محطتين للبلاستيك بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «GAFI» والمحافظة بشأن المشروع.

والأخرى هى شركة «تامسا» وتستهدف تطوير أحد المشروعات لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط، غير أنه لم يكشف أى تفاصيل أخرى بشأن ذلك.

وأوضح أن أحد المسئولين المكسيكيين ألقى محاضرة يوم الأربعاء الماضى، بجامعة الدول العربية عن فرص وتحديات التعاون بين دول أمريكا اللاتينية والعالم العربى.

واعتبر أن إعلان إنشاء مجلس الأعمال المصرى المكسيسى المشترك يوم الثلاثاء الماضى، حدث مهم ويأتى فى سياق الاستفادة من فرص التعاون الاستثمارى والتجارى المشترك بين البلدين، مضيفًا أنه برغم أن معدلات التجارة الثنائية متواضعة فإن الاستثمارات تنمو.

وأشار إلى أن المجلس يتكون من 10 شركات،ويستهدف جذب المزيد من الشركات الجديدة للانضمام إليه والاستثمار فى أسواق البلدين، مؤكدا أنه من المقرر سفر بعثة مصرية إلى المكسيك لتعزيز التعاون المشترك من دون أن يوضح موعد الزيارة.

وكان سفير المكسيك بالقاهرة، قد أعلن الأربعاء الماضى- خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين، على رأس وفد يضم 5 شركات عاملة فى مجالات مختلفة بينها تصدير اللحوم وتصنيع الأنابيب الصلب لنقل الغاز- أنه من المقرر ضخ استثمارات مكسيكية لإنشاء مصنع لمنتجات البلاستيك فى الإسكندرية، مؤكدًا حرص بلاده على إنشاء مجلس أعمال مشترك مع الجانب المصرى والبدء فى انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصاديةوالوصول بأرقام التجارة البينية، والاستثمار إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية التى تتمع بها البلدان.

وحسب البيانات الصادرة عن هيئة «برومكسيسكو» للاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد المكسيكية، وصل حجم التبادل التجارى بين القاهرةو «مكسيكو» إلى نحو 123 مليون دولار بنهاية العام الماضى، مقارنة بـ400 مليون فى 2007 بتراجع %69، وتضيف البيانات أن حجم الصادرات المكسيسكية بلغ نحو 52 مليون، بينما بلغت الواردات نحو 71 مليونا.

وتبعا لوزارة الاقتصاد المكسيكية، تم تسجيل 25 شركة مصرية فى المكسيك من يناير 1999وحتى يونيو 2017 وتبلغ استثماراتها نحو 0.3 مليون دولار موزعة فى قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والتعدين، بينما تعد «سيمكس» و«كيدزانيا» من أبرز الشركات المكسيكية العاملة فى مصر.

نسبة التغير فى حجم التبادل التجارى بين مصر والمكسيك خلال 2007 و2017



القيمة بالمليون دولار

نسبة التغير 2017 2007

%69- 123 400 التبادل التجارى بين البلدين

-%79 71 340 الصادرات المصرية للمكسيك

-%13 52 60 الصادرات المكسيكية لمصر